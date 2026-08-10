Spider-Man: Brand New Day sigue arrasando en taquilla y va lanzada a por los 2.000 millones

1109856.1.260.149.20260810112614 Sony confirma el fin de una era para Spider-Man tras Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day continúa su imparable marcha en taquilla, alcanzando cifras estratosféricas tras su segundo fin de semana en cartelera. Con 1.665 millones de dólares recaudados a nivel mundial, la cuarta aventura en solitario del trepamuros encarnado por Tom Holland va avanzando a pasos agigantados hacia la notable marca de 2.000 millones.

De estos 1.665 millones de dólares que la película lleva recaudados por el momento, 655 se corresponden con Estados Unidos y Canadá, mientras que los 1.010 millones restantes provienen del resto del mundo.

La semana pasada, lo nuevo de Spider-Man se convertía en la quinta película del año en superar los 1.000 millones en taquilla, una marca que rebasó en tiempo casi récord: seis días después de su estreno en el principal mercado cinematográfico, Estados Unidos y Canadá. Cabe recordar que el filme vio la luz un par de días antes en España y muchos países de Latinoamérica.

Es de esperar que la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton supere próximamente los 2.000 millones en taquilla, una astronómica cifra que solo otras siete películas han logrado hasta ahora: Avatar, Vengadores: Endgame, Avatar 2, Titanic, Ne Zha 2, Vengadores: Infinity War y Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza. Además, cabe esperar que Brand New Day se sitúe entre las películas más taquilleras de todos los tiempos al final de su ventana de exhibición en cines.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY SIGUE REVENTANDO LA TAQUILLA EN SU SEGUNDO FIN DE SEMANA

En España, el filme ha liderado la taquilla una vez más con 4,15 millones de euros recaudados este fin de semana, según datos provisionales de Rentrak Spain. Le sigue La odisea de Christopher Nolan con 2,17 millones de euros, que ya es la película más taquillera del director, con más de 1.100 millones de dólares recaudos en la taquilla global. Y en un distante tercer puesto se sitúa la recién llegada La patrulla Canina: La Dino película, con 618.000 euros recaudos este fin de semana en España.

Brand New Day ha amasado 145 millones de dólares este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, una cifra muy elevada para tratarse de su segunda semana en cines. Por poner en contexto estos números, tan solo una película este año ha logrado una recaudación similar: Toy Story 5 en su primer fin de semana, con 159 millones.