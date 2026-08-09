Tom Holland, protagonista de Spider-Man Brand New Day: "Algunas de mis películas son una mierda. No deberías verlas"

Tom Holland en la presentación de Spider-Man: Brand New Day - CONTACTO

MADRID 31, (CulturaOcio)

Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, ya ha aterrizado en cines. El actor, quien también estrenó recientemente La Odisea de Christopher Nolan, ha asegurado en una entrevista que la promoción de sus películas no siempre es el proceso más agradable reconociendo incluso que, algunas, son "una mierda".

Durante su paso por el podcast Dish, Holland confesó que en el pasado tuvo que fingir entusiasmo ante los medios de comunicación para vender producciones de las que no se sentía orgulloso. Aunque no mencionó títulos específicos, el actor podría referirse a proyectos mal recibidos por la crítica como Chaos Walking, Cherry o Uncharted.

Holland explicó que "cuando promocionas películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil" porque "no le mientes a nadie". En cambio, al reflexionar sobre otros de sus proyectos, admitió que al preguntarle "¿Por qué deberías ver esta película?", a veces pensaba: "No deberías, porque es una mierda".

Junto a Holland, completan el reparto del filme de Marvel Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Tramell Tillman como Bill Metzger, Liza Colón-Zayas como la detective Jean DeWolff y Sadie Sink en un papel que no se ha revelado durante toda la promoción de la película. Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers.

Y más allá de la posibilidad de que Holland retome su papel de Peter Parker en futuras entregas del Universo Marvel, en el horizonte del actor británico aparecen proyectos tan potentes como biopic de la leyenda del cine Fred Astaire; el thriller The Partner dirigido por Jason Bateman; y el filme de carreras de coches American Speed que protagonizará junto a Austin Butler.