¿Dónde va (SPOILER) al final de Spider-Man: Brand New Day?

MADRID, 4 (CulturaOcio) Tras menos de una semana en cartelera, Spider-Man: Brand New Day lleva 941 millones de dólares de recaudación a nivel mundial y se ha convertido en el segundo mejor estreno de la historia, solo superado por el de Vengadores: End - SONY PICTURES

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya está en los cines, con Tom Holland de vuelta como el trepamuros. La nueva entrega de la franquicia arácnida también ha despejado algunas grandes incógnitas de los fans. Sin embargo, el final del film de Destin Daniel Cretton también ha dejado en el aire el destino de uno de sus personajes clave.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Brand New Day ha confirmado que Sadie Sink da vida a Jean Grey, la mutante de los X-Men, uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Sin embargo, la gran pregunta que queda en el aire para los fans es... ¿A dónde va Jean Grey después de despedirse de Peter Parker?

Tras salvarla del disparo efectuado por The Punisher (Jon Bernthal) en los momentos finales de la película, cumpliendo la promesa que le hizo a Parker, Jean decide abandonar Nueva York y subir a un autobús rumbo a un destino desconocido, dejando abierta la incógnita sobre a dónde se dirige. La película mantiene en secreto el destino de Jean, con la excepción de un pequeño detalle visual durante su viaje: el autobús atraviesa una zona rodeada de árboles y naturaleza.

Aunque esta descripción podría corresponder a muchos lugares, el detalle parece apuntar hacia una localización con una fuerte conexión con el personaje en los cómics de X-Men. Así, podría tratarse del trayecto hacia la escuela de Charles Xavier para jóvenes mutantes. El tráiler de Vengadores: Doomsday mostró un primer vistazo a la institución del Profesor X.

En esas imágenes, los Vengadores acaban enfrentándose a varios miembros de los X-Men tras llegar al campus. Sin embargo, todo indica que esa secuencia transcurre en una realidad distinta a la Tierra-616, la línea temporal del UCM. Por ello, aunque el destino de Jean podría estar relacionado con la institución de Xavier, es poco probable que se trate del mismo lugar o que llegue a encontrarse allí con el mentor de los X-Men, al que volverá a intérprete Patrick Stewart en Doomsday.

¿ESTARÁ JEAN GREY EN VENGADORES: DOOMSDAY TRAS BRAND NEW DAY?

Por otro lado, Brand New Day apenas dedica tiempo a preparar el terreno para las dos próximas entregas de Vengadores. La única escena postcréditos, de hecho, se limita a insinuar que Spider-Man no permanecerá mucho tiempo en la Tierra al revelar que el rastreador de Ned lo detecta como "off planet", fuera de la Tierra, sin ofrecer coordenadas precisas ni mostrar un nuevo entorno, solo el icono de Spidey alejándose más y más en el espacio y el mensaje "Spider-Man regresará".

En cambio, la mayor parte de las pistas que deja la película parecen apuntar en otra dirección. La elección de Jean Grey en Brand New Day, sin embargo, no parece responder a la falta de alternativas.

En los cómics de Marvel existen numerosos personajes con habilidades telepáticas que podrían haber desempeñado exactamente el mismo papel durante su enfrentamiento contra el Departamento de Control de Daños, comandado por Bill Metzger (Tramell Tillman). Todo apunta a que el verdadero motivo de su presencia es dar el pistoletazo de salida al reinicio de los X-Men, con Jean como uno de sus personajes fundamentales.

¿LOS X-MEN EXISTEN YA EN LA TIERRA-616 DEL UCM?

Al final de la película también queda claro que los mutantes ya existen en la Tierra-616 y que están siendo perseguidos por organizaciones dispuestas a capturarlos y explotar sus habilidades. En ese contexto, todo apunta a que la versión del Profesor X de este universo ya es consciente de la amenaza que pesa sobre los suyos. Y, aunque Jean todavía desconozca su existencia cuando abandona Nueva York en autobús, parece inevitable que sus caminos acaben cruzándose más pronto que tarde.

No obstante, por ahora, la película de X-Men dirigida por Jake Schreier sigue sin tener una fecha de estreno y Kevin Feige no hizo mención alguna al proyecto durante la pasada Comic-Con de San Diego. En todo caso, el motivo podría deberse a que Marvel Studios quiera asegurarse de que todas las piezas encajen antes de presentar oficialmente su nueva visión de los mutantes.

La llegada de Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day parece ser el primer movimiento de esa estrategia. Todo apunta a que Marvel Studios ha elegido a la mutante para dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa que continuará desarrollándose con la llegada del resto de los X-Men.