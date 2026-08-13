Spider-Man Brand New Day responde a la gran crítica al personaje de Sadie Sink: "Ha causado destrucción y caos"

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day continúa arrasando en cines, con más de 1.700 millones de dólares recaudados en la taquilla global. Pero, a pesar de su excelente acogida, la nueva aventura del trepamuros de Tom Holland ha causado cierto revuelo en internet a raíz de algo que hace el personaje de Sadie Sink en la película, que algunos consideran imperdonable. Ahora, los guionistas del filme han aclarado qué ocurre realmente en esta escena.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Antes de que se revelen su identidad y sus verdaderas motivaciones, el personaje de Sink lleva a cabo una serie de acciones cuestionables que ponen a Spider-Man en su contra en Brand New Day. Más adelante, se revela que ella es en realidad la mutante Jean Grey y que está buscando a su hermana Sara, secuestrada años atrás por el Departamento de Control de Daños, que experimentó con sus poderes hasta el punto de acabar con su vida.

Aunque esta revelación explica el porqué de sus actos, algunos fans parecen no haber quedado satisfechos con esta justificación, pues hay algo que se niegan a pasar por alto: que Jean obligara a un hombre inocente a permanecer en medio de la carretera, haciendo que un coche lo atropellara y, aparentemente, lo matara. Hay mucha especulación acerca de si el hombre habría llegado o no a morir pero, en todo caso, hay un sector de la audiencia que considera reprobable el mero hecho de que Jean deje que un coche lo atropelle.

Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de Brand New Day, han abordado esta polémica en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Creo que, técnicamente, ella no es responsable de ninguna muerte. Pero, sin duda, te quedas con la impresión de que ha causado mucha destrucción y caos", señala Sommers, confirmando así que el hombre finalmente no habría muerto tras ser arrollado por el coche.

LA IMPORTANCIA DE PRESENTAR A SADIE SINK COMO UNA VILLANA PODEROSA

"Incluso si vas a presentar a un villano que realmente se redime al final o sufre una transformación, tienes que empezar situándolo en un punto en el que parezca temible. Si no da la sensación de que este personaje vaya a suponer un reto para nuestro héroe -física, emocional y mentalmente-, entonces no funciona", explica Sommers, incidiendo en la necesidad de presentar al personaje de Sink como una amenaza real para Spider-Man.

"Lo que más nos entusiasmaba era que esta villana fuera un misterio durante tanto tiempo en la película. Nos poníamos en la piel de Peter. No queríamos que el público supiera más que él, así que él reaccionaba ante todo, y nosotros reaccionábamos con él", apostilla McKenna.