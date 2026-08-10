Sadie Sink rompe su silencio sobre su personaje en Spider-Man: Brand New Day y su futuro en Marvel - SONY PICTURES

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day continúa arrasando en los cines, donde ya supera los 1.180 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Con su estreno ya plenamente consolidado, el secretismo en torno al personaje de Sadie Sink se ha destapado. La actriz ha roto al fin su silencio sobre su debut en la cinta protagonizada por Tom Holland y lo que le deparará el futuro en el UCM

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según admitió Sink a Variety, antes de recibir la propuesta de Marvel Studios, apenas conocía a Jean Grey. La actriz explicó que "no sabía nada" del personaje cuando Kevin Feige y Louis D'Esposito le ofrecieron el papel, aunque una vez investigó su historia y su relevancia dentro del universo de los X-Men, no dudó en aceptarlo.

"Jean Grey es una figura absolutamente icónica dentro de los X-Men y del mundo del cómic, y me hace muchísima ilusión dar vida a mi propia versión del personaje", afirmó Sink, que añadió que para ella era "realmente importante" que Spider-Man: Brand New Day explorara el pasado de Jean y le proporcionara una historia de origen.

"Es un personaje con muchas contradicciones. La conocemos en un momento muy particular de su vida. No creo que sea alguien que quiera hacer daño, pero ella misma ha sufrido mucho, y esa es la única realidad que conoce. Por eso era tan importante darle un pasado y una motivación que explicaran sus actos", argumentó la estrella de Stranger Things.

"Me dijeron que yo era la villana, pero que, en realidad, no era una villana. Y ese fue precisamente el modo en que decidí interpretarla", añadió Sink. "No quería interpretar al personaje desde la idea de que fuera simplemente la mala de la historia. Desde su punto de vista, todo lo que hace está totalmente justificado. Y, de hecho, yo también lo creo", señaló.

EL FUTURO DE JEAN GREY EN EL UCM

Sink también abordó su entusiasmo por lo que está por venir cuando Jean se una a los X-Men, aunque no puede revelar cuántas películas de Marvel tiene firmadas. "No puedo decirlo realmente...", respondió con cautela cuando le preguntaron si su contrato contempla dos películas o diez. "Kevin Feige siempre está pendiente".

Sink también abordó uno de los grandes giros de Brand New Day, el relacionado con V-Max. Durante buena parte de la película se presenta como un misterioso objeto clave para la trama, hasta que se descubre que se trata de una vieja etiqueta, el último recuerdo que conserva Jean de su hermana Sara antes de su muerte en las instalaciones del Departamento de Control de Daños.

"Recuerdo que en el guion original había más diálogo sobre el momento en que se daba cuenta de que aquello no significaba nada. Jean tenía algunas frases en las que reflexionaba sobre ello en voz alta", explicó. "Pero cuando llegó el día del rodaje, pensamos: 'No, creo que basta con una mirada'. Va a quedar más claro así, sin necesidad de explicarlo con palabras", destacó la actriz antes de asegurar que, cuando Jean descubre que V-Max no significaba nada, se convirtió en la confirmación que necesitaba.

"Desde las primeras conversaciones y los ensayos, Destin Daniel Cretton tenía muy claro que era importante mostrarla como una joven que está sufriendo", argumentó Sink. "A la hora de encontrar su propia voz y decidir cómo interpretarla, existe cierta presión por ajustarse a la imagen que normalmente asociamos a una villana de superhéroes, pero nosotros queríamos hacer justo lo contrario".

Sink explicó que quiso alejarse de la imagen de una villana malvada para mostrar a Jean como una adolescente herida y llena de rabia. Además, rodó junto a los demás actores todas las escenas en las que interpretaba al personaje para que pudieran utilizar su actuación como referencia cuando sus personajes estaban bajo el control de la entidad psíquica. La actriz destacó especialmente lo interesante que fue ver cómo Zendaya y el resto del reparto reproducían algunos de sus gestos y movimientos.