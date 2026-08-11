La estrella de Marvel eliminada de Spider-Man Brand New Day rompe su silencio: "Se lo conté a mi madre..." - SONY PICTURES

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Rosario Dawson, actriz que da vida a la enfermera Claire Temple en series de Marvel como Daredevil, Jessica Jones o The Defenders, se ha sincerado sobre su aparición en una escena de Spider-Man: Brand New Day que acabó descartándose del montaje final. No obstante, la actriz se ha mostrado optimista de cara a su posible regreso en futuros proyectos de Marvel.

Al ser preguntada con qué héroe le gustaría trabajar en más proyectos en su paso por la GalaxyCon en Raleigh (Carolina del Norte), Dawson contestó: "Podría decir Spider-Man. Incluso rodé una escena para la nueva película de Spider-Man, pero la eliminaron", recordaba la actriz en una sesión de preguntas y respuestas junto a Vincent D'Onofrio, que da vida a Wilson Fisk en Daredevil y Born Again.

"Se lo conté a mi madre y ella me dijo: 'Qué fastidio. Ahora no podré publicar las fotos', y yo le respondí: 'Claro, mamá, me han quitado de la película con el tráiler con más visualizaciones de la historia y el problema es que tú no puedas publicar tus fotos del detrás de cámaras'", bromeaba Dawson.

Por el momento, Brand New Day lleva recaudados casi 1.700 millones de dólares en la taquilla mundial, y es de esperar que alcance próximamente los 2.000 millones.

"Ya tenía preparada una publicación con mis fotos del detrás de cámaras, en las que salía mi nieto con su traje de Spider-Man y todo, porque le encanta Spider-Man... Y entonces me mandaron el mail", rememoraba. "Así que sí. Me rechazaron de Spider-Man y me recharazon de Los renegados del diablo", sentencia Dawson, haciendo referencia a la película de zombies de 2005 en la que, al igual que en Brand New Day, aparecía en una escena que fue descartada de la versión final.

En todo caso, Dawson remarcó que su personaje "sigue estando en algún lugar de ese mismo universo", lo que deja la puerta abierta a que, en un futuro, pueda "volver a ser Claire", algo que le "encantaría". La actriz, que presta su voz a Ahsoka en el universo de Star Wars, apuntó que ambos personajes "conocen a mucha gente diferente" en sus respectivas ficciones, lo que posibilita su potencial aparición en distintos proyectos.

LA ESCENA ELIMINADA DE ROSARIO DAWSON (CLAIRE TEMPLE) EN BRAND NEW DAY

En la escena eliminada en cuestión, Claire Temple aparecía en el hospital ayudando al Peter Parker de Tom Holland después de su enfrentamiento con el Escorpión (Michael Mando). Según los guionistas de Brand New Day, Chris McKenna y Erik Sommers, la secuencia se descartó "por una cuestión de tiempo".

"La escena que rodaron era muy buena. Creo que la única razón por la que no está en el montaje final es que probablemente la cortaron por una cuestión de tiempo, porque era muy buena", incidía Sommers en una entrevista con The Wrap.