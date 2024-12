Spider-Man 4: Marvel cambia a Los 6 Siniestros por Mefisto

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

El guion de Spider-Man 4, que tiene fijada su fecha de estreno para el 24 de julio de 2026, no ha terminado de convencer a Kevin Feige. Nuevas informaciones sugieren que, con la reescritura del libreto, Marvel Studios y Sony Pictures han cambiado de idea y ya no presentará a los temibles Seis Siniestros en la película batallando contra el trepamuros de Tom Holland.

Según indica en su cuenta de X Beyond Reporter, la primera versión del filme incluía nada menos que a los Seis Siniestros. Precisamente, ayudado por las variantes de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el trepamuros de Holland se enfrentó a cinco de sus peligrosos miembros originales en No Way Home.

En su anterior aventura se vio con Duende Verde (Willem Dafoe), el Lagarto (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx), el Hombre de Arena (Thomas Hadden Church) y el Doctor Octopus (Alfred Molina). Pese a que se desconoce cuál iba a ser la alineación que tenían en mente para Spider-Man 4, lo cierto es que parece que ahora Marvel y Sony Pictures, productoras del filme, han dejado de lado esta idea.

Now they are writing a story with Mephisto, Ghost Rider, etc.



The film still doesn't have a script chosen so everything can be changed https://t.co/cWGxdv94CR — The Beyond Reporter (@BeyondReporter) December 26, 2024

En su lugar, según señala el insider, han optado por darle a la película un enfoque sobrenatural, involucrando en la trama a dos pesos pesados: Mefisto, del cual ya se rumoreaba, aparecería encarnado por Sacha Baron Cohen (Borat) y el Motorista Fantasma. Sin embargo, aclara que al no tener ya finalizado el proceso de guion, no se trata de algo definitivo.

Esto respalda los recientes comentarios de MyTimeToShineHello sobre que el CEO de Marvel Studios no está todavía conforme con el libreto del filme y que este está pasando por una etapa de reescritura, experimentando cambios significativos sobre la trama.

Lo cierto es que las expectativas a las que se enfrenta la cinta de Destin Daniel Cretton (Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos) tras el éxito de No Way Home son especialmente altas. Por tanto, no es de extrañar que los responsables de la cuarta entrega de la franquicia arácnida hayan decidido tomárselo con calma para lograr estar a la altura.

Cabe recordar que los rumores más recientes señalaban, de una parte, el regreso de Zendaya al papel de M.J. y de otra, las posibles apariciones de los simbiontes, The Punisher y Daredevil.