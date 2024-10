Primeras imágenes oficiales de The Punisher y Muse en Daredevil: Born Again

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again desembarcará el 4 de marzo de 2025 en Disney+, con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio retomando sus roles de Matt Murdock y Wilson Fisk. La serie, además, también recupera a Jon Bernthal para el UCM como Frank Castle. Se trata del regreso del implacable justiciero llamado The Punisher, del que ya hay una primera imagen oficial gracias a un adelanto de Marvel que también ha mostrado un primer vistazo a Muse, uno de los enemigos más sanguinarios y violentos del Diablo de Hell's Kitchen.

Tras dos brutales temporadas en Netflix, los fans marvelitas se encuentran cada vez más impacientes por ver el ansiado reencuentro de Castle con Daredevil en Born Again, especialmente tras el suculento clip que Marvel Studios ha lanzado, anunciando sus próximos estrenos para 2025.

Pero si algo ha llamado la atención es el aspecto que Bernthal lucirá como The Punisher ahora que el antihéroe pasará oficialmente a formar parte del UCM. Como puede apreciarse en este primer vistazo, el personaje sigue conservando su característico look desaliñado, tosco y rudo que ya tenía en la ficción de Netflix.

Jon Bernthal as the Punisher in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. pic.twitter.com/XzIKoDnSRn

No solo eso, sino que Castle seguirá siendo tan expeditivo y brutal como siempre, como revelan las imágenes. Es más, el propio D'Onofrio aseguraba en recientes declaraciones a Collider que Born Again va a seguir la estela de la serie original.

"Va a ser igual de oscura e intensa. Nos hemos partido el lomo para hacerlo así y estamos muy emocionados por eso. Hasta donde sé, la mayor pregunta que me hacen es: '¿Va a ser oscura como la serie original?' Y la respuesta a eso es un sí definitivo", aclaró.

No obstante, esta no es la única revelación que el adelanto de Marvel ha dejado para los fans del personaje de Cox. Al comienzo del mismo, un breve fotograma revelaba el aspecto que Muse, uno de los enemigos más recientes del universo del hombre sin miedo en los cómics, tendrá en la ficción. Creado por Charles Soule y Ron Garney, el villano apareció por primera vez en las grapas en el número 11 de Daredevil (Vol. 5), publicado en 2016.

First official look at Muse in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. pic.twitter.com/iH9Z67TiLY