¿Spider-Man vuelve a Marvel Studios? Sony estaría barajando vender los derechos

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Marvel Studios y Sony Pictures alcanzaron un revolucionario acuerdo que permitió que Spider-Man pudiera aparecer en proyectos de ambos estudios, comenzando con Capitán América: Civil War en 2016 y Spider-Man: Homecoming en 2017. Como parte del trato, Kevin Feige y la exdirectora de Sony Pictures, Amy Pascal, produjeron las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland para Sony Pictures.

Aunque el acuerdo funcionó muy bien para ambas partes, también impidió que el Peter Parker encarnado por Holland participara en proyectos de Sony que no forman parte oficialmente del UCM. Ahora parece que Spider-Man podría regresar a Marvel Studios, ya que Sony Pictures estaría barajando revender los derechos cinematográficos del personaje a la Casa de las Ideas.

Así lo ha revelado el insider MyTimeToShine, que afirma que Sony está "considerando seriamente" este movimiento. De materializarse la venta, esto permitiría a Marvel incluir a Spider-Man en cualquier proyecto futuro y desarrollar películas en solitario del superhéroe, y de todos sus enemigos, sin la participación de Sony Pictures.

I hear Sony is seriously considering selling the Spider-Man IP back to Marvel 👀 pic.twitter.com/dZIdXwu3oC — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 15, 2024

Aparentemente, el acuerdo entre Sony y Marvel "nunca impidió que Sony usara a Spider-Man en sus películas que no llevaban su nombre", pero había "una sensación dentro del estudio de que el público no aceptaría que el Spider-Man de Holland apareciera repentinamente en una película de imagen real que no era parte del UCM".

Sin embargo, el intento de Sony de desarrollar una franquicia derivada de Spider-Man sin el superhéroe no ha dado sus frutos. Aunque la trilogía de Venom fue exitosa, Morbius y Madame Web no convencieron a los fans, y parece que Kraven the Hunter también será un nuevo fracaso de taquilla.

Sony posee los derechos del catálogo de Spider-Man y sus amigos desde 1999, cuando los compró a Marvel antes de que la editorial se convirtiera también en estudio de cine y mucho antes de que, diez años después, Marvel Entertainment fuera comprada por Disney a cambio de 4.000 millones de dólares.

Y si bien algunas películas de sus villanos como Morbius, Madame Web o ahora Kraven han sido un fracaso, lo han compensado con creces con el éxito de la saga Spider-Man (No Way Home rondó los 2.000 millones cuando se estrenó ahora hace tres años) y también con el buen desempeño de las cintas Venom, cuya trilogía ha rondado en conjunto los 1.900 millones de dólares en taquilla.

Teniendo en cuenta estas cifras, lo que parece más probable es que Sony se tome un tiempo para evaluar cuáles serán sus próximos pasos para el futuro de la franquicia. El estudio está trabajando en lo que probablemente serán dos éxitos asegurados, Spider-Man 4 y Beyond the Spiderverse, lo que les dará un tiempo para elaborar un plan de acción.