Sony culpa a la prensa del fracaso de Kraven y Madame Web: "La crucificaron"

Kraven the Hunter se ha convertido en el peor estreno de Sony basado en un personaje Marvel de la historia. No es el primer fracaso de taquilla de la franquicia, ya que Madame Web también supuso una enorme decepción para la compañía, recaudando únicamente 100,4 millones de dólares a nivel mundial. Tony Vinciquerra, CEO de Sony, se ha pronunciado sobre lo ocurrido con esta última, culpando directamente a la prensa.

"Vamos a hablar de Madame Web por un momento. Madame Web tuvo un desempeño inferior en los cines porque la prensa simplemente la crucificó", declaró Vinciquerra en declaraciones a Los Angeles Time. "No fue una mala película y le fue muy bien en Netflix. Por alguna razón, la prensa decidió que no querían que hiciéramos estas películas a partir de Kraven y Madame Web, y los críticos simplemente las destruyeron. También lo hicieron con Venom, pero al público le encantó Venom e hizo de Venom un gran éxito. No son películas terribles. Por alguna razón, simplemente fueron destruidas por los críticos", agregó.

La aversión de los críticos hacia las películas de Marvel de Sony es una de las razones por las que Vinciquerra cree que el estudio necesita "repensar" cómo avanzará respecto al universo Spider-Man. "Si sacamos otra, será destruida, sin importar cuán buena o mala sea", dijo el CEO.

Además de Madame Web y Kraven the Hunter, Sony también obtuvo críticas negativas y una pobre taquilla con Morbius, protagonizada por Jared Leto. El largometraje recaudó 167,4 millones de dólares a partir de un presupuesto de alrededor de 75 millones.

"En su mayoría hemos tenido resultados muy, muy buenos. Desafortunadamente, Kraven the Hunter es probablemente el peor lanzamiento que hemos tenido en mis siete años y medio. No lo entiendo, porque la película no es una mala película", esgrimió el CEO en su entrevista con Los Angeles Times.