Willem Dafoe quiere al Duende Verde en Spider-Man 4

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Tom Holland regresará como Peter Parker en Spider-Man 4, cuyo estreno en cines está previsto para el 24 de julio de 2026. Tras haber compartido protagonismo con el actor en No Way Home, encarnando a Norman Osborn, A.K.A. el Duende Verde, Willem Dafoe se ha mostrado abierto a regresar en esta nueva entrega, con Destin Daniel Cretton tras las cámaras. Si hay algo que a los fans del trepamuros de Holland les gustaría ver es a Dafoe como Osborn en Spider-Man 4, tras su incierto final en No Way Home. El actor no descarta tal posibilidad.

"Ya veremos, ya veremos. Podría volver. Escucha, trabajar con Tom fue genial, y toda esa serie de películas de Spider-Man en la que participé fue muy divertida. Realmente, fue una experiencia increíble", respondió Dafoe en su reciente paso por Entertainment Tonight con motivo de la nueva versión de Nosferatu en la que interpreta al profesor Albin Eberhart Von Franz y que, dirigida por Robert Eggers, llegará a las salas el 25 de diciembre. Las palabras del prolífico actor sugieren que podría regresar de algún modo, ya que, además, disfruta del personaje.

Después de todo, los instantes finales de Spider-Man: No Way Home mostraron a Osborn escuchando la diabólica voz del Duende Verde en su cabeza. Pero la voz de la razón se impuso y destruyó finalmente su villanesca máscara antes de marcharse, dejando atrás el pasado.

La primera vez que Dafoe dio vida a Norman Osborn fue en la trilogía de Spider-Man que dirigió Sam Raimi en 2002, con Tobey Maguire como Peter Parker. Casi 15 años después, ambos saltaron al UCM de la mano de Jon Watts en No Way Home, donde coincidieron con los trepamuros de Holland y Andrew Garfield.

Llegado el caso, la cuarta entrega de Spider-Man, que se estrenará entre Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, podría arrojar nueva luz sobre lo que sucedió con Osborn después de renunciar al manto del Duende Verde. Otra posibilidad plausible es que Dafoe encarne a la variante del villano de la Tierra-616, donde tienen lugar los acontecimientos del UCM, pero por ahora, toca esperar para averiguarlo.