Problemas para Spider-Man 4, que decepciona a Kevin Feige

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

La fecha de estreno de Spider-Man 4 está fijada para el 24 de julio de 2026. Tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, las expectativas a las que se enfrenta la cinta son altas, por lo que no es de extrañar que los responsables del nuevo filme hayan decidido tomárselo con calma para estar a la altura, tal y como parecen indicar las últimas informaciones.

Según recoge Heroic Hollywood, el 'insider' MyTimeToShineHello ha revelado que Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, no está todavía conforme con el guion y que este está pasando por una etapa de reescritura, experimentando cambios significativos sobre la trama.

Hace varias semanas, Production Weekly revelaba que el título oficial del filme sería Spider-Man: A Brand New Day y adelantaba su supuesta sinopsis: "Tras los acontecimientos de Doomsday, Peter Parker está decidido a llevar una vida normal y centrarse en la universidad, alejándose de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, la paz dura poco cuando surge una nueva amenaza mortal que pone en peligro a sus amigos y obliga a Peter a reconsiderar su promesa. Con más en juego que nunca, Peter regresa a regañadientes a su identidad de Spider-Man y se encuentra formando equipo con un aliado improbable para proteger a sus seres queridos".

Por otro lado, rumores recientes apuntaban a que Zendaya regresará como M.J., así como a las posibles apariciones de los simbiontes, The Punisher, Daredevil y un Mefisto encarnado por Sacha Baron Cohen . Además, según señaló el 'insider' Alex Pérez de The Cosmic Circus, Marvel y Sony estarían planeando traer de vuelta a los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Spider-Man 4 estará dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y contará con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers.