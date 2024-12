Archivo - Spider-Man: No Way Home iba a llevar a Tom Holland a los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Spider-Man: No Way Home iba a llevar a Tom Holland a los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland es sin duda uno de los proyectos de superhéroes que más dará que hablar en los próximos meses... e incluso años. Y es que, por muy lejana que quede su fecha de estreno, fijada para el 24 de julio de 2026, ya abundan las especulaciones y supuestas filtraciones que tratan de adelantar la trama del filme y su reparto. De entre todas las emocionantes posibilidades que hay, destaca la de volver a ver a las tres versiones del trepamuros reunidas de nuevo tras No Way Home y las últimas informaciones señalan que, efectivamente, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en la nueva película.

Según ha revelado el 'insider' Alex Pérez de The Cosmic Circus, dos fuentes le han asegurado que Marvel y Sony estarían planeando traer de vuelta a Garfield y Maguire en Spider-Man 4 "para una participación aún mayor que la que tuvieron en No Way Home". Mientras que el regreso de Garfield ha sido ampliamente comentado, esta última filtración hace resurgir además las esperanzas de volver a ver a Maguire enfundado en el icónico traje del héroe arácnido.

Por otro lado, según ha asegurado Pérez, tanto Marvel como Sony "quieren que esta película en particular sea una película de equipo en la forma en que Marvel desarrolló Deadpool y Lobezno". En este sentido, el 'insider' señala que la entrega podría suponer una inesperada colaboración entre el Venom de Tom Hardy y el Peter Parker de Holland... quizá para luchar contra Knull. Pero también cabe la posibilidad de que el trepamuros forme equipo con el Daredevil de Charlie Cox.

Y es que, aparte de los mencionados, son muchos los nombres de actores y personajes que se ha especulado que podrían aparecer en el nuevo filme. Así, hace semanas, Production Weekly, que revelaba que el título del filme sería Spider-Man: A Brand New Day señalaba que, junto a Garfield, Robert Downey Jr. y Michael Keaton también formarían parte del elenco.

Se ha sugerido además que Sacha Baron Cohen podría hacer acto de presencia como Mefisto, que Gwen Stacy reemplazará a la MJ de Zendaya como personaje femenino principal y que los simbiontes tendrán un papel relevante en la trama.

En todo caso, y a falta de confirmación alguna por parte de Kevin Feige o Marvel Studios, es poco lo que se sabe a ciencia cierta del filme, que cuenta con Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos como director, mientras que Chris McKenna y Erik Sommers se encargan del guion.