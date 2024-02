MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el estrepitoso fracaso de Madame Web, el universo Spider-Man de Sony Pictures está replanteándose su futuro. Y las últimas informaciones apuntan a que la película de Los 6 Siniestros, que ya estuvieron cerca de saltar a la gran pantalla como spin-off de la saga The Amazing Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield, tendrán finalmente su propio filme... pero de animación.

Y es que, según informa el periodista especializado DanielRPK, en lugar de continuar con los planes inicialmente previstos, que presuntamente incluían cruzar en el futuro a los protagonistas de distintos spin-off de Spider-Man (Venom, Morbius, Kraven, Madame Web...) en un filme, Sony habría descartado, al menos de momento la idea, y se decantaría por juntar a los villanos más emblemáticos a los que se enfrenta Peter Parker en una película de animación de Los 6 Siniestros.

Además de la confirmación de Los 6 Siniestros, la información revelada por el periodista incluye un proyecto que ya está en preparación con una superheroína como protagonista, pero Sony todavía no ha confirmado el personaje en el que se centrará el filme.

Lo cierto es que, en los últimos años, dentro del Universo Spider-Man son los filmes de animación los que más alegrías están dando a Sony Pictures. Tras el éxito de la primera entrega de la saga protagonizada por Miles Morales, Spider-Man: Un nuevo universo, que ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2018 y amasó unos 400 millones de dólares en taquilla. Cifra que su secuela, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, superó alcanzando casi los 700 millones.

Por contra, desde el rutilante estreno de Spider-Man: No Way Home en 2021, que logró casi 2.000 millones, en las producciones de imagen real la saga no consigue levantar cabeza en taquilla. Ni Venom: Habrá matanza (2021), ni Morbius (2022) ni ahora Madame Web, que apunta a un batacazo aún mayor que sus dos antecesoras, han logrado el favor ni de la crítica ni del público.

Lo próximo será Kraven, el cazador, un nuevo villano del spider-verso que tendrá su propia película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson que engrosará la lista de némesis de Peter Parker que cuentan ya con un actor de talla para ponerles rostro. Así, y aunque Los 6 siniestros vayan a reunirse en un filme de animación, no hay que descartar que Sony también en el futuro a medio plazo se lance a reunir a Jared Leto (Morbius), Tom Hardy (Venom), Michel Keaton (Buitre), el propio Taylor-Johnson y algún otro villano aún por presentar en un filme de Los 6 siniestros. De hecho, la escena post-créditos de Morbius reunió al personaje de Leto con Adrian Toomes, el Buitre de Keaton.

Además, hay que recordar que antes de la llegada de Peter Parker al universo Marvel, el Spidey de Garfield ya preparó la llegada de Los 6 Siniestros en desenlace de The Amazing Spider-Man: El poder de Electro. Pero tras la tíbia acogida de la secuela, y el acuerdo alcanzado por Marvel Studios para incluir una nueva versión de Peter Parker dentro del UCM, hizo que el proyecto quedara en nada.

De hecho, lo más parecido a una reunión de Los 6 siniestros que ha tenido lugar en la gran pantalla tuvo ya lugar en Spider-Man: No Way Home, donde las versiones de Andrew Garfield y Toby Maguire se unieron a la de Tom Holland para enfrentarse a Electro (Jamie Foxx), Duende Verde (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Lagarto (Rhys Ifans) y Hombre de Arena (Thomas Haden Church) venidos de las diferentes líneas temporales.