San Diego Comic-Con 2024: Calendario y horarios de 15 paneles imprescindibles

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Llega la Comic-Con de San Diego 2024. El centro de convenciones de la ciudad de California acogerá un año más esta cita imprescindible para los amantes de series, pelíulas, comics... pues estudios, cadenas y plataformas van a poner toda la carne en el asador para hacer que esta edición sea una auténtica fiesta. La convención viene cargada de novedades sobre producciones de Marvel Studios, Warner, HBO, Amazon Prime Vídeo... y mucho más.

Cuatro días que congregarán a fans de todas las partes del mundo y convertirán a la ciudad estadounidense en la capital del orgullo friki. Los numerosos paneles de productoras y franquicias presentes en el evento ofrecerán parte de sus novedades de cara a la siguiente temporada. Toca, por tanto, destacar 15 de las citas ineludibles de esta Comic-Con 2024.

TRANSFORMERS ONE

Jueves 25 de julio. 11:45 hora de California (20:45 hora española). Pabellón H.

Paramount Animation y Hasbro Entertainment presentan la cinta que se convertirá así en la primera película de animación de la saga Transformers que cuenta con su propio panel en el mítico Hall H en 40 años. La cinta, que cuenta con Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry y Keegan-Michael Key en el reparto y dirigida por Josh Cooley, llegará a los cines el 20 de octubre.

THOSE ABOUT TO DIE

Jueves 25 de julio. 15:00 hora de California (00:00 hora española). Salón 20.

El director y productor de la ficción Roland Emmerich y las estrellas Iwan Rheon, Sara Martins, Moe Hashim, Jojo Macari y Dimitri Leonidas revelarán escenas tras las cámaras exclusivas sobre esta serie centrada en el Imperio Romano y que pone el foco en el Coliseo y sus espectáculos como reflejo del espíritu y las intrigas políticas del Imperio. La ficción llegar a Prime Video el próximo 9 de agosto.

DEADPOOL & WOLVERINE CELEBRATION OF LIFE

Jueves 25 de julio. 18:30 hora de California (03:30 hora española). Pabellón H.

Coincidiendo con el estreno de Deadpool y Lobezno, Kevin Feige, Shawn Levy, Ryan Reynolds y Hugh Jackman presentarán este panel para celebrar el lanzamiento de la cinta. Esta cita se centrará tan solo en el filme y es independiente del panel principal de Marvel Studios que se celebrará el sábado 27 de julio.

THE BOYS

Viernes 26 de julio. 10:00 hora de California (19:00 hora española). Pabellón H.

El showrunner y productor ejecutivo Eric Kripke se unirá a las estrellas de la serie de Prime Video para celebrar el final de la cuarta temporada, presentando secretos tras las cámaras, momentos favoritos del equipo y muchas más sorpresas de cara a la quinta entrega que será la última.

EL SEÑOR DE LOS ANILOS: LOS ANILLOS DE PODER

Viernes 26 de julio. 11:00 hora de California (20:00 hora española). Pabellón H.

Un día después del estreno en exclusiva para prensa y celebridades de la segunda temporada de la serie, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay junto a los protagonistas de la serie ofrecerán a los fans un pequeño adelanto con la premiere de esta segunda tanda de episodios, que llegará a Prime Video el próximo 29 de agosto.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY

Viernes 26 de julio, 13:45 hora de California (22:45 hora española). Pabellón H.

Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Gaius Charles y Željko Ivanek se unirán al showrunner Eli Jorné y el director del universo The Walking Dead, Scott M. Gimple, para comentar la temporada 2 del spin-off de la saga The Walking Dead.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON – THE BOOK OF CAROL

Viernes 26 de julio, 14:45 hora de California (23:45 hora española). Pabellón H.

En esta doble dosis del universo zombie The Walking Dead, Norman Reedus, Melissa McBride y Louis Puech Scigliuzzi, junto a los showrunners David Zabel y Scott M. Gimple, así como el director Greg Nicotero presentarán en exclusiva el tráiler de esta segunda temporada.

ALIEN: ROMULUS

Viernes 26 de julio, 17:15 hora de California (02:15 hora española). Pabellón H.

El regreso a los cines de la icónica franquicia creada por Ridley Scott también tendrá un lugar de honor en la Comic-Con 2024. La presentación de Alien: Romulus, que llegará a los cines el 15 de agosto, contará con su director, Fede Álvarez y los protagonistas de la cinta, Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu.

DEXTER: ORIGINAL SIN

Viernes 26 de julio, 17:45 hora de California (02:45 hora española). Salón 20.

Este panel, moderado por Sarah Michelle Gellar, estrella invitada en la ficción, sumergirá a los fans en la precuela de Dexter que relatará la historia del protagonista en sus años de estudiante. El evento también contará con los protagonistas Christian Slater, Patrick Gibson y Molly Brown, así como con el showrunner Clyde Phillips y el productor ejecutivo Scott Brown.

LA CASA DEL DRAGÓN TEMPORADA 2 EPISODIO 7: VISIONADO ESPECIAL

Viernes 26 de julio, 22:30 hora de California (07:30 hora española. Salón 6A.

Este panel estrenará antes de tiempo, y en exclusiva para los asistentes de la convención, el séptimo y penúltimo episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón antes de su emisión en HBO la noche del domingo en América y la madrugada del lunes en España.

SUPERMAN & LOIS

Sábado 27 de julio, 11:15 hora de California (20:15 hora española). Pabellón H.

El panel contiene una presentación especial en video de esta serie sobre el Hombre de Acero y su familia, seguida de una ronda de preguntas y respuestas con los protagonistas y los productores de Superman & Lois ante el estreno de la cuarta y última temporada de la serie, que regresará este otoño a CW.

STAR TREK UNIVERSE

Sábado 27 de julio, 13:45 hora de California (22:45 hora española) Pabellón H.

Alex Kurtzman y los protagonistas y directores creativos de las series Star Trek: Strange New Worlds, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Starfleet Academy y Star Trek: Section 31 se reunirán en este pabellón para debatir sobre el universo de Star Trek en general.

BATMAN: CAPED CRUSADER

Sábado 27, 14:45 hora de California (23:45 hora española). Salón 6BCF.

El panel acogerá una premiere internacional exclusiva de la primera temporada de la serie, así como un coloquio con Matt Reeves y otros miembros del elenco de la ficción, que reimagina la mitología de Batman en clave de animación y llegará a Prime Video el 1 de agosto.

EL PINGÜINO

Sábado 27 de julio, 16:45 hora de California (01:45 hora española). Pabellón H.

También basada en los personajes de DC, la presentación de la serie El Pingüino contará con su protagonista, Colin Farrell, que se unirá virtualmente a sus compañeros de elenco Cristin Milioti y Rhenzy Feliz. En la presentación de la continuación de The Batman también estarán los productores ejecutivos Matt Reeves y Dylan Clark, así como al showrunner Lauren LeFranc para el lanzamiento oficial de un nuevo tráiler.

MARVEL STUDIOS

Sábado 27 de julio, 18:00 hora de California (03:00 hora española). Pabellón H.

El regreso de Marvel Studios, tras su ausencia del pasado año, es sin duda la cita estrella de la Comic-Con 2024. Y aunque puede que Marvel Studios reserve algunos de sus grandes anuncios para el D23, la gran convención de Disney que se celebrará en agosto, San Diego contará con la presencia de Kevin Feige... y más invitados especiales del UCM entre los que podrían estar los protagonistas de Los 4 Fantásticos. ¿Habrá novedades de Vengadores 5, el remake de Blade o Avengers: Secret Wars?