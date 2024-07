Kevin Feige aborda el regreso de Chris Evans (Capitán América) y Robert Downey Jr (Iron Man) tras Deadpool y Lobezno

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno no solo es la única película del Universo Cinematográfico Marvel que se estrenará este año, también es un auténtico hito ya que supone el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. El actor australiano se despidió del mutante de las garras de adamantium de forma épica con Logan que, aseguro durante años, era su adiós a Lobezno. Su regreso abre la puerta a que otros actores que interpretaron a legendarios héroes de Marvel, puedan volver en el futuro. Algo que no descarta el mismísimo Kevin Feige.

Con el esperado regreso de Jackman, no son pocos los seguidores marvelitas preguntan si es posible que otros intérpretes retomen sus personajes aprovechando las oportunidades del multiverso. En particular, muchos desean que Robert Downey Jr. regrese como Iron Man y Chris Evans como Capitán América, algo ante lo que Kevin Feige se muestra abierto.

"Creo que la aparición y el papel protagonista de Hugh [en Deadpool y Lobezno] es una gran señal de que puede hacerse", ha señalado el CEO de Marvel Studios en declaraciones a Discussing Film. Feige matiza sin embargo que, de traer de vuelta a personajes tan queridos como Tony Stark y Steve Rogers, cuya última aparición en Avengers: Endgame les daba un digno (y aparentemente definitivo) final, tendría que hacerse con "gran cuidado", tal y como se ha hecho con Lobezno.

Y es que, en teoría, Jackman, que lleva encarnando al mutante de las garras de adamantium desde el filme de X-Men estrenado en el 2000, había enterrado a su personaje para siempre en 2017, con Logan. "La verdad es que realmente quería decir lo que dije cuando dije que había terminado", confesó el intérprete en una rueda de prensa en la que estuvo presente CulturaOcio.

Feige reveló hace meses en una entrevista con Empire que era reticente a que Jackman retomara su icónico papel tras una despedida tan perfecta como la de Logan. Con todo, después de dos años pensando cómo traerle de vuelta de la mejor manera, el CEO de Marvel Studios explica que descubrieron la manera, lo que sirve de precedente para el regreso de otros personajes.

Hay que tener en cuenta además las amplias posibilidades del multiverso que está explorando Marvel. Gracias a la existencia de las variantes, sería posible volver a ver en la pantalla a Downey Jr. y Evans como Iron Man y Capitán América respectivamente, sin contradecir los eventos de Vengadores: Endgame. En aquella película de los Russo, Tony Stark moría sacrificándose en la lucha final contra Thanos y sus huestes mientras que Steve Rogers regresaba al pasado para devolver las Gemas del Infinito a su lugar en el tiempo... se quedaba allía para vivir su vida junto a su amada Peggy Carter, siendo en el presente un anciano que legaba su escudo a Sam Wilson/Falcon.

LOS ACTORES ESTÁN ABIERTOS A LA POSIBILIDAD

Aún más importante, los mismos intérpretes se muestran abiertos a retomar sus papeles, si bien matizan como Feige que tendría que ser de una manera apropiada. "No me gustaría que pareciera que lo hago por dinero, o si considero que no está a la altura de las expectativas, o si sintiese que no está conectado con lo original", comentaba Evans en una entrevista concedida a GQ en 2023.

Downey Jr. también avivaba las esperanzas de los fans hace unos meses en declaraciones a Variety, revelando estar "sorprendentemente abierto a la idea" de volver a ser Iron Man. "Simplemente, está en mi ADN", explicaba el actor. Por otro lado, recientemente unos locos rumores teorizaban sobre su vuelta al UCM ilusionando a los fans. Y es que estas informaciones aseguraban que Stark regresaría al UCM no como el héroe querido por todos, sino como una variante malvada que acaba convertido en el temido Doctor Doom.