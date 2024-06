Norman Reedus se va de la lengua y revela el futuro de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon seguirá las aventuras del personaje de Norman Reedus tras su llegada a Francia. La nueva entrega, que se titulará The Book of Carol, también traerá de vuelta a Melissa McBride, que se embarcará en una misión para encontrar a su amigo. Aunque los nuevos episodios no llegarán hasta el 29 de septiembre, el protagonista ya ha dado pistas sobre las futuras entregas.

En una entrevista con Radio Times, Reedus reveló que las próximas temporadas podrían mostrar una nueva localización en Europa. "Estamos a punto de empezar las temporadas 3 y posiblemente 4 en España. Creo que puedo decir eso. No sé. Lo acabo de decir. Pero creo que nos vamos a España, a Madrid, para eso", declaró. Con estos comentarios, el actor parece haber confirmado que la ficcion ya ha renovado por su continuación.

Las escenas finales de la temporada 1 mostraron cómo el plan de Daryl de regresar a Estados Unidos se ve interrumpido por Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), mientras Carol había comenzado su búsqueda. "La nueva temporada continúa donde lo dejó The Walking Dead: Daryl Dixon, siguiendo a los personajes favoritos de los fans, Daryl Dixon y Carol Peletier. Ambos se enfrentan a viejos demonios mientras ella lucha por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Genet (Charrier) cobra impulso, colocando a Pouvoir en una colisión violenta con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia", reza la sinopsis de la segunda entrega. Clémence Poésy, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney también regresarán en los nuevos episodios.

Durante una entrevista con Collider, Steve Weintraub, Reedus dejó claro que todavía queda mucho historia de su personaje por contar. "Creo que todavía le queda algo de tiempo. Quiero que ese personaje termine correctamente. Comenzó correctamente y le puse demasiado trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero que consiga justicia. Todavía tiene una gran base de fans. Me acosan todo el tiempo por la serie. En Francia, cuando se colocaron los carteles, eran una locura. Estamos a punto de comenzar la temporada 3, pero diré que el final de la temporada 2 es la mejor hora de The Walking Dead que jamás haya existido. Es alucinante", adelantó.