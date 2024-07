MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos es una de las cintas más esperadas del Universo Cinematográfico Marvel. Dirigida por Matt Shakman, la película verá la luz en julio de 2025. Y con el regreso del estudio ya confirmado a la Comic-Con de San Diego, la ciudad ya comienza vestirse con carteles protagonizados por Redd Richards, Sue Storm y compañía.

La Comic-Con que se celebra en la ciudad estadounidense de San Diego es una de las citas más importantes del mundo de los cómics, así como de las franquicias cinematográficas más populares. Este año, la cita tendrá lugar del 25 al 28 de julio, la ciudad ya se engalana para promocionar la convención. Y ha sido precisamente uno de los carteles colgados de farolas, los que han revelado los nuevos pósteres de la cinta de Marvel Studios, tal y como ha recogido ComicBook.

Las banderas muestran las siluetas de los cuatro héroes emparejados de dos en dos en cada poster. Pedro Pascal interpreta a Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby es Sue Storm/Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach da vida a Ben Grimes/La Cosa y Joseph Quinn encarna a Johnny Storm/Antorcha humana.

Las siluetas se asemejan a un estilo cercano al de la estética de los 60, época en la que se ambienta la cinta. El dibujo, a su vez, conserva el hermetismo característico de las producciones marvelitas, que ha sabido mantener la intriga sobre este filme. Aun así, se espera que la Comic-Con adelante más detalles sobre Los 4 Fantásticos centrados en la caracterización de sus protagonistas, algo que ni siquiera estas imágenes han querido adelantar.

New ‘FANTASTIC FOUR’ art ahead of #SDCC



(via: @robdino1925) pic.twitter.com/0gWyGj1BZu