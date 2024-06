Buenas noticias para The Batman 2

Buenas noticias para The Batman 2 - WARNER BROS

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Escasos meses atrás, la secuela de The Batman, una de las películas de superhéroes más esperadas, retrasó un año su estreno fijando su lanzamiento para finales de 2026. Ahora, la esperada cinta protagonizada por Robert Pattinson tiene fecha de rodaje confirmada, al menos, así al menos lo ha revelado uno de los principales integrantes del reparto.

Según informa Comicbookmovie.com, Andy Serkis, el intérprete que dio vida en la primera película a Alfred Pennyworth, ha actualizado el estado de la producción de The Batman 2. Y a pesar de que en un principio se mostrase reticente a dar muchas pistas... ha dejado algún jugoso titular. "Bueno, tenemos un arco enorme. No, no voy a revelar nada", refutó el actor en la ACE Superhero Comic Con 2024 celebrada en San Antonio.

"Básicamente, no sé nada sobre película, más allá de que acabo de enterarme que probablemente empezaremos a rodar a principios del año que viene", desveló el británico. Por tanto, según el actor, habrá que esperar al menos "un año y medio" para poder ver el largometraje en cines.

"Sé que Matt está trabajando muy duro en el guion", afirmó en favor del director. "Siendo Matt Reeves el extraordinario cineasta que es doy por seguro que será otro guion brillante, porque lo que hizo con esa primera película fue bastante increíble. Me encantó trabajar con Rob Pattinson, y quiero volver a interpretar a Alfred una vez más", declaró el actor y director de la próxima película en acción real de El Señor de los Anillos sobre Gollum.

La noticia del rodaje es un alivio para la facción más pesimista del fandom, que pensaba que el proyecto de Reeves iba a quedarse cogiendo polvo guardado en uno de los cajones de James Gunn y Peter Safran. Según los plazos estipulados, la producción finalizaría a principios de 2026, y habría que esperar hasta el 2 de octubre de ese mismo año para ver la nueva cinta de DC Elseworlds.

Se espera que todos los personajes (vivos) de The Batman regresen en esta segunda película, que seguramente añada nuevos rostros de El Pingüino, la miniserie secuela que llegará a Max en septiembre. Además, se rumorea que el compañero por antonomasia del caballero oscuro, Robin, pueda incorporarse a la lista de personajes de la secuela.

Los detalles sobre la trama son todo un misterio, algo que ha propiciado distintas elucubraciones sugiriendo que el Dr. Tommy Elliot (A.K.A. Hush) sería el principal antagonista de la segunda entrega. Todo a la espera de ver cómo evoluciona la trama de El Pingüino, la serie protagonizada por Colin Farrell que arrancará tan solo días después del final de The Batman y que llegará a Max en septiembre.