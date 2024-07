The Walking Dead revela sus planes para la Comic-Con San Diego 2024

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La Comic-Con San Diego 2024 se celebrará del 25 al 28 de julio. El universo The Walking Dead estará presente en el evento, ya que tanto Daryl Dixon como Dead City tendrán sus propios paneles.

Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan asistirán a la convención, que contará con paneles moderados por el presentador de Talking Dead, Chris Hardwick, lanzamiento de nuevos adelantos y una proyección de la temporada 2 de Daryl Dixon antes de su estreno el 29 de septiembre en AMC.

"Los fans están en el corazón de la Comic-Con de San Diego y en el corazón de nuestras franquicias de programación como The Walking Dead, por lo que estamos emocionados de regresar una vez más con series que han sido acogidas por fans apasionados en todo el mundo", declaró Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks.

"Este es un momento central para nosotros cada año, brindando a los fans la oportunidad de interactuar con nuestros talentos, ver lo que viene y rendir homenaje a las historias y los personajes que aman. Estamos encantados de estar de regreso", agregó.

El panel de The Walking Dead: Dead City se llevará a cabo el viernes 26 de julio dentro del Salón H, seguido por el panel de The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol inmediatamente después. Entre los asistentes también estarán el showrunner Eli Jorné y los miembros del elenco Gaius Charles y Željko Ivanek de Dead City, así como el showrunner David Zabel, el productor ejecutivo y director Greg Nicotero y el actor Louis Puech Scigliuzzi de Daryl Dixon.

Mientras que Daryl Dixon ya tiene fecha de lanzamiento, por el momento no se sabe cuándo llegarán a AMC los nuevos capítulos de Dead City, aunque se espera que su lanzamiento tenga lugar en 2025.