Trágico tráiler de la temporada 4 de Superman & Lois que adelanta la muerte del Hombre de Acero

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 9 de The Flash concluyó el arco de series Earth-Prime del Arrowverso, pero todavía queda una serie de DC Comics en The CW: Superman & Lois. La ficción llegará a su fin con su cuarta temporada y la cadena ha lanzado un nuevo adelanto de los próximos episodios.

Tras el final de la temporada 3 de Superman & Lois, se especuló que la muerte de Superman sería una trama importante en la última temporada, algo que confirma el nuevo tráiler.

"Esto no tenía que pasar. No antes que yo", dice Lois (Elizabeth Tulloch) ante la muerte de Superman (Tyler Hoechlin). "Me siento muy mal por Jon y Jordan. Su padre acaba de morir", afirma Natalie Irons (Tayler Buck).

Jordan (Alex Garfin) intentará seguir los pasos de su padre como héroe, lo que provocará un choque con su madre. "No estás preparado todavía. No eres tu padre", asegura Lois. "Estás intentando salvar a papá. Estás intentando ser un héroe. Mi padre está muerto", le dice Jonathan (Michael Bishop) a su hermano. Además, Sam Lane (Dylan Walsh) advierte que Superman podría reaparecer. "Él siempre vuelve", apunta.

La muerte de Superman es uno de los arcos más importantes de los cómics que por fin llegará a Superman & Lois. Sin embargo, teniendo en cuenta que la temporada solo tendrá 10 episodios, probablemente sea modificado o acortado. También se sabe que la entrega contará con otros personajes icónicos del material original, como el fotógrafo del Daily Planet, Jimmy Olsen.

Michael Cudlitz como Lex Luthor, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cortez, Wolé Parks como John Henry Irons, Dylan Walsh como Sam Lane y Emmanuelle Chriqui como Lana Lang completan el elenco.

El tráiler completo de la temporada 4 de Superman & Lois se lanzará en el panel del Salón H de la Comic-Con de San Diego, tendrá lugar este sábado 27 de julio. La cuarta temporada se estrenará en The CW el 17 de octubre.