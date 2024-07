El final The Boys 4: Los bestiales poderes de Carnicero, explicados

The Boys 4: Los bestiales poderes de Carnicero, explicados

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Billy Carnicero (Karl Urban) ha mostrado sus nuevas y terribles habilidades en la temporada 4 de The Boys. Pero la gran pregunta que se hacen los fans de la serie, especialmente tras verle en acción en el último capítulo de esta tanda, es... ¿Cómo ha conseguido estos destructivos nuevos poderes?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cuarta temporada de The Boys ha mostrado a un Carnicero más letal que nunca... pero también en sus horas más bajas y difíciles. Tras inyectarse el Compuesto V que le proporciona sus poderes, su salud se ha visto gravemente perjudicada. Tanto es así que, debido al tremendo tumor en su cabeza, tiene los días contados.

Sabiendo que va a morir, Carnicero pretendía que Ryan, su hijastro, regresara a su lado después de haberlo empujado a quedarse con Homelander (Antony Starr), quien es su padre biológico. Y en la cuarta entrega, con el remordimiento e incluso alucinaciones de su esposa muerta, ha emprendido un peligroso camino directo a la autodestrucción.

Su plan de secuestrar y fingir la muerte de Sameer Shah, el científico que creó el virus capaz de eliminar a todos los superhéroes no funcionó. Pero aún no estaba todo dicho. Y es que Billy guarda un gran secreto. Ya en el 4x04 de The Boys, Carnicero se enfrentó a Ezekiel (Shaun Benson), una suerte del Mr. Fantástico de Marvel con el poder de estirar su cuerpo a su antojo.

Durante la refriega, Carnicero comienza a flojear y los inacabables brazos de su oponente comienzan a asfixiarlo. Sin embargo, antes de desplomarse y perder el conocimiento, una especie de gusano empieza a moverse desde su interior hasta su cabeza. Y cuando al fin recobra el sentido, descubre que, de algún modo, ha hecho picadillo a Ezquiel, cuyos trocitos se encuentran esparcidos por el suelo.

Es evidente que Carnicero posee nuevos y perturbadores poderes, la gran pregunta es... ¿Cómo los ha conseguido? Hacia el tramo final del octavo y último episodio, la vicepresidenta electa Victoria Neuman (Claudia Doumit) hace un trato con Hughie (Jack Quaid) después de que Homelander amenazase a su hija Zoe.

El pacto consiste en que ella los ayudaría a acabar con el implacable líder de los Siete si a cambio las mantienen a salvo trasladándolas a un lugar en el que puedan estar lejos de sus garras. Pero todo se descontrola cuando un desbocado Carnicero irrumpe en escena y desata de su interior una repulsiva suerte de alimaña de tentáculos a lo Venom y, tras matar a varios agentes del Servicio Secreto que acompañaban a la vicepresidenta, neutralizar a su hija y al resto de The Boys, toma a Neuman por los aires y la parte en dos de forma absolutamente brutal.

Esto se debe a que, cuando se enteró de que iba a morir debido al tumor en su cerebro, Carnicero consiguió inyectarse el Compuesto V permanente en un desesperado intento de salvar su vida. Y el resultado ha sido una suerte de sanguinario simbionte capaz de descuartizar a alguien en cuestión de segundos. La cuestión ahora es si gracias a él será capaz de acabar de una vez por todas con Homelander en la quinta y última temporada de The Boys.