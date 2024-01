¿Ryan Gosling es el Batman de Superman: Legacy?

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Superman: Legacy tiene previsto su estreno para el 11 de julio de 2025. Y su director, James Gunn, sigue dando claves del filme en redes sociales y abordando algunos de los muchos rumores que rodean a la película. El último sitúa a Ryan Gosling, el protagonista de Barbie, como Batman en el filme protagonizado por David Corenswet en el hombre de acero.

Ya sea en comics, cine o televisión, Batman y Superman son dos de los pilares fundamentales que sustentan el Universo DC. Tanto es así, que, en multitud de ocasiones han compartido protagonismo. De hecho, para muchos fans sería motivo de alegría que el caballero oscuro se dejase ver en Legacy. Un anhelo que algunos dieron por cierto cuando apareció publicado en Letterboxd el nombre de Gosling como Bruce Wayne/Batman en la película.

Sin embargo, Gunn ha salido a desmentir este rumor en su cuenta de Threads con un emoticono de desconcierto absoluto. De esta manera, el director, y actual copresidente de DC Films, desacredita tajantemente que Gosling vaya a formar parte del elenco de Superman: Legacy como Bruce Wayne.

De hecho, El de Gosling no es el único nombre que el cineasta ha salido a desmentir. Jensen Ackles (The Boys), quien actualmente pone voz a Bruce Wayne en las cintas de animación, John Krasinski (Jack Ryan) o Alan Ritchson (Reacher) son tan solo algunos de los actores que se rumoreaban para asumir físicamente el papel de Batman en el nuevo DCU.

Lo que no significa que, en su relanzamiento en cines, el Último hijo de Krypton vaya a emprender el vuelo solo. Y es que, por el filme, también estarán Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Anthony Carrigan como Metamorpho, Isabella Merced en el papel de Hawkgirl y Edie Gathegi como Mr. Terrific.

En cuanto al cruzado de la capa, también ocupará su correspondiente lugar en el nuevo Universo DC con Batman: The Brave and The Bold, cinta que aun sin fecha de estreno que estará dirigida por Andy Muschietti.

Además, Matt Reeves mantendrá su particular visión del caballero oscuro en The Batman Parte II, que llegará a los cines el 3 de octubre de 2025 protagonizada por Robert Pattinson. Un proyecto que se ubica fuera de la cronología principal del DCU, formando parte de los 'Elseworlds de DC' al igual que Joker: Folie á Deux, cuyo estreno está previsto para el 4 de octubre de 2024, de nuevo con Joaquín Phoenix como Arthur Fleck y el fichaje de Lady Gaga como Harley Quinn.