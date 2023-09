Buenas noticias para la nueva película de Batman, The Brave and the Bold en el DCU de James Gunn

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Batman va a ser uno de los primeros personajes del nuevo Universo DC de James Gunn que lleguen a la gran pantalla. Su nueva película, The Brave and the Bold, ya está anunciada e incluso tiene director. Ahora, con el final de la huelga de guionistas, han llegado buenas noticias sobre ella.

Durante muchos meses, la película ha estado totalmente paralizada, como muchos otros proyectos en Hollywood debido a las protestas de los Sindicatos de Guionistas y Actores (WGA y SAG-AFTRA). Pero el primero de ellos ha llegado a un acuerdo provisional con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). En caso de ser ratificado, los guionistas podrán regresar a sus trabajos.

Y según informa Deadline, una de las primeras películas que volverán a ponerse en marcha será The Brave and the Bold, el primer filme de Batman del flamente DCU. Según se anunció hace ya meses, Andy Muschietti, director de Flash y las dos entregas de It, ha sido el elegido para llevar la propuesta a la pantalla. Además, se conocen algunos detalles de la sinopsis.

Sin embargo, todavía no hay guion, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Superman: Legacy. La cinta del Hombre de Acero ya no puede avanzar mucho más mientras la huelga de actores continúe. Pero la del Caballero Oscuro sí que puede continuar con el trabajo que quedó paralizado meses atrás.

El primer paso es encontrar a sus guionistas. Desde el momento en el que se confirme el final de la huelga de la WGA, los estudios pueden sentarse a negociar con los candidatos para sus proyectos. Y James Gunn tendría la película de Batman entre sus prioridades. Hasta que no se hayan elegido a las personas responsables del libreto del filme, la producción no puede seguir avanzando.

Por ello, se espera que muy pronto lleguen novedades sobre quién o quiénes escribirán la cinta. Aunque se supone que The Authority llegará antes a los cines, la mayoría de noticias que han salido son sobre The Brave and the Bold. Si se confirma que su desarrollo está más avanzado, los planes de DC podrían variar e incluso adelantar la cinta de Batman, que aún no tiene fecha de estreno. Las próximas semanas y meses serán claves para ver el estado del proyecto.