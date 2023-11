James Gunn confirma la fecha de estreno de Superman: Legacy

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Las huelgas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) han causado estragos en la industria, obligando a retrasar muchos rodajes y estrenos. Ahora que los paros han terminado, James Gunn ha ofrecido una actualización sobre la esperada Superman: Legacy.

El director desveló a través de Twitter que la cinta mantendrá su fecha de lanzamiento inicialmente fijada dando así el pistoletazo de salida en la gran pantalla a la nueva era del reiniciado Universo DC con su Fase 1, denominada Dioses y Monstruos.

"Gracias a los esfuerzos de nuestro talentoso equipo, que nunca perdió la fe durante las huelgas más largas en la historia de Hollywood y que nunca quitó el pie del acelerador, continuó avanzando y creando los diseños de personajes y escenarios más sorprendentes que he visto en toda mi carrera. Superman: Legacy tendrá la fecha de lanzamiento originalmente planeada para el 11 de julio de 2025", señaló.

Thanks to the efforts of our talented crew, who never lost faith during the longest strikes in Hollywood history, and who never let their foot off the pedal, continuing to barrel forward, creating the most amazing character and set designs I've seen in my entire career,…