Así será Lois Lane en Superman: Legacy

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Superman: Legacy llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Y una de sus protagonistas, Rachael Brosnaham, ha arrojado nueva luz sobre cómo será su versión de Lois Lane en la película de James Gunn.

Brosnaham ha abordado cómo será encarnar a la intrépida reportera del Daily Planet e inseparable compañera del hombre de acero al que pondrá rostro David Corenswet. Y lo ha hecho en una reciente entrevista con ExtraTV a su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro.

La actriz estadounidense remarcó que su objetivo, así como el de Corenswet e incluso, el de Gunn, es el de dejar su propia impronta en el icónico personaje de DC Cómics. "Nos reunimos a menudo para ver cómo encajaba este proyecto dentro del canon del Superman que conocemos. Por lo que, con suerte, conseguiremos.Dejaremos nuestra propia huella en esto", señaló Brosnaham.

Sin embargo, todavía desconoce si, al igual que en las grapas, su Lois Lane en la gran pantalla llevará o no, sus características gafas. "No lo sé realmente. Puede. Pero todavía no nos hemos adentrado tanto en los detalles", aseguraba la protagonista de series como La maravillosa Sra. Maisel y con la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz en 2019.

Todavía se desconoce exactamente la trama de Superman: Legacy. Sin embargo, hace escasos días, Gunn revelaba que la película iba viento en popa y faltaba muy poco para tener completamente cerrado su reparto.

De hecho, dejó caer que, probablemente, dentro de poco, pueda dar más novedades sobre la cinta e incluso, llegar a mostrar oficialmente el espectacular uniforme que Corenswet lucirá como el hombre de acero. La cinta, que dará el pistoletazo de salida a Dioses y Monstruos, el primer capítulo del nuevo Universo DC, también cuenta en su reparto con Nicholas Hoult insuflará nuevos aires al más antiguo enemigo de Superman, Lex Luthor, Nathan Fillion como Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorpho, Isabella Merced en el papel de Hawkgirl y Edie Gathegi como Mr. Terrific.