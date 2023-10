Esta es la razón por la que hay más películas de Batman que de Superman

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Ya sea en los cómics o en la gran pantalla, Batman y Superman son dos de los héroes más rentables como queridos del Universo DC. Y Josie Campbell, guionista y productora de varias cintas de animación del DCU, ha salido a la palestra para explicar la razón por la que el caballero oscuro goza de un mayor número de películas que El hombre de acero.

Tanto el cruzado de la capa como el Último hijo de Krypton cuentan con numerosos filmes en el celuloide. Ambos son dos de los superhéroes más importantes e influyentes del Universo DC. Entonces, ¿Por qué Bruce Wayne le gana la partida a Clark Kent en la gran pantalla?

Josie Campbell, guionista de la Liga de la Justicia: Guerra Mundial y productora de la serie animada My Adventures with Superman, ha abordado esta intrigante cuestión en una entrevista con The Comics Cube. Parte del éxito obtenido con Batman lo atrinuye a la película con la que Tim Burton elevó el estatus del murciélago a icono pop por encima del hombre de acero a finales de los 80.

"Pienso que llegamos a una etapa con Batman, especialmente durante los 80 y 90, en la que emergió esa versión inspirada en Frank Miller, que pegó fuerte y nos gustó a todos", señala Campbell. "Y tenemos esa otra interpretación de Bruce Timm -en referencia al filme de animación Batman: La máscara del Fantasma- muy inspirada en eso, con ese tono de cine negro. Hay algo en él que lo diferencia de otras encarnaciones. Me encanta el Batman de los años 60, pero es totalmente diferente. Es algo casi propio", añadió.

En cambio, para la guionista, el problema con Superman durante las últimas décadas se debe a una clara falta de enfoque. "Culturalmente dijimos: 'Esto es divertido. Esto es lo que nos gusta'. Supongo que Superman fue popular desde el principio. A la gente le encanta Superman. Superman era divertido, encantador, optimista. Pero después llegó un momento en el que no sabían qué hacer con él", asevera Campbell.

"Ahora parece que realmente quieren ver a ese chico serio de Kansas, capaz distinguir el bien del mal, dispuesto a salvarnos, ya sea del mundo que nos rodea, de la pandemia que acabamos de pasar o cualquier otra cosa que pase nuestras vidas. Creo que en este momento existe una necesidad por ver estas cualidades que no habíamos sentido culturalmente en Estados Unidos durante mucho tiempo. Es una manera larga de decir que nadie sabe por qué algo triunfa o no, pero el interés cultural por Superman está regresando", sentenció Campbell sobre el hombre de acero, que alzará de nuevo el vuelo en cines de la mano de James Gunn con Superman: Legacy, cuyo estreno, si todo va según lo previsto, tendrá lugar el 11 de julio de 2025.