Superman en Supergirl: Filtración revela que David Corenswet tendrá 3 escenas clave - WARNER BROS.

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Supergirl desembarcará en las salas el 26 de junio de este año, con Millie Alcock (La Casa del Dragón) encarnando a la heroína de Krypton. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber puesto al descubierto, tras la proyección de prueba del filme de Craig Gillespie (Cruella), el papel que desempeñará en la trama David Corenswet como Superman.

Según indica el canal de YouTube AxelTalksFilm, el hombre de acero tendrá un papel en Supergirl y no se limitará a ser un cameo. "Parece que será algo más que una simple aparición, ya que, según se dice, tendría al menos tres escenas en la película. Supuestamente son muy importantes para el desarrollo del personaje de Kara, así que no está ahí solo por estar", señala el youtuber.

Esto implicaría que el Superman de Corenswet sería una pieza clave en el viaje de Supergirl en su debut en solitario dentro del DCU de James Gunn. De hecho, no resultaría en absoluto sorprendente que fuera así, especialmente presente que los tráileres de la cinta se han centrado en la importancia y el aspecto más emotivo de la destrucción de Krypton para Kara Zor-El.

La opción más plausible, llegado el caso, es que Superman aparezca realizando un breve cameo al inicio de Supergirl, desempeñándose como una fuente de inspiración para Kara en su momento más vulnerable, y reaparezca en el tramo final de la película junto a su prima y Krypto. Asimismo, es probable que la película sirva para sentar las bases de futuros proyectos del DCU en esta nueva etapa que James Gunn y Peter Safran están articulando.

Dicho esto, Corenswet volverá a encarnar a Superman junto a Nicholas Hoult como Lex Luthor en Man of Tomorrow, formando equipo para detener a Brainiac. La cinta, que estará dirigida y escrita por Gunn, tiene previsto su estreno en salas para el 9 de julio de 2027, y cabe la posibilidad de que Alcock aparezca en ella, aunque todavía es pronto para saberlo.

Craig Gillespie dirige Supergirl, basada en un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y protagonizada por Millie Alcock. La película presentará, como mostró su primer adelanto, a Jason Momoa en el papel de Lobo, el cazarrecompensas más salvaje de la galaxia, y a Matthias Schoenaerts (Django) como Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino espacial proveniente de un remoto planeta.

Pero Supergirl no será la única película del nuevo Universo DC que llegará este año a los cines. El 11 de septiembre se estrenará Clayface, dirigida por James Watkins (No hables con extraños, La mujer de negro), en la que Tom Rhys Harries dará vida al villano cambiaformas de Batman.