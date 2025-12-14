Los 8 grandes poderes de Supergirl, la gran antiheroína de DC - WARNER BROS

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Supergirl aterrizará en los cines el 26 de julio de 2026. Su primer y esperado tráiler no solo ha alimentado aún más las expectativas de los fans del DCU, sino también ha revelado cuáles son los cuatro principales poderes de la heroína y prima de Superman, interpretada por Millie Alcock en la película.

Más allá de mostrar a Kara de resaca y a Krypto, el superperro que ya hizo de las suyas en Superman, el tráiler ofrece un fugaz vistazo a Jason Momoa como Lobo, el temible cazarrecompensas czarniano, anticipa buenas dosis de acción, irreverencia y embriaguez cósmica. Pero también incluye varias escenas en las que Kara revela sus poderes, similares a los de su primo debido a cómo el sol amarillo de la Tierra influye en su fisiología kryptoniana.

SUPERFUERZA

Tanto Supergirl como su primo Kal-El poseen una extraordinaria fuerza. Esto se evidencia cuando, en el adelanto, Kara estampa a un alienígena revestido con su armadura y maza de guerra contra una pared en una taberna galáctica sin pestañear. También cuando unos tipos la rodean y usa la maza para derrotarlos a todos.

VUELO

Al igual que Superman, Kara Zor-El también tiene la capacidad de volar, una habilidad que puede utilizar combinándola con su superfuerza y supervelocidad. El tráiler incluye varias escenas de Supergirl alzando el vuelo: hacia el espacio en un intento de romper la barrera del sonido y otra en la que sostiene a Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) cuando atraviesan una ventana mientras está en el aire.

VISIÓN DE CALOR

La visión calor o rayos láser es otro de los poderes que Supergirl comparte con su primo Kal-El. En una de las escenas del avance se puede ver a Kara usando fugazmente este tremendo poder para proteger a Ruthye de sus atacantes, aunque, al igual que a Superman, utilizarlo podría dejarle marcas de moratones en sus ojos.

INVULNERABILIDAD

Los rayos solares de la Tierra vuelven a Superman prácticamente invulnerable, y lo mismo sucede con Supergirl, dado su ADN kryptoniano. En el avance puede verse a Kara estrellándose después de volar, atravesando ventanas, ataques... y ninguna de estas cosas le produce el más mínimo rasguño.

SUPERVELOCIDAD

La supervelocidad es uno de los principales poderes de Supergirl en los cómics y en las distintas adaptaciones que ha tenido el personaje en la gran y pequeña pantalla. Esta habilidad, que también tiene Superman, le permite a Kara, cuando la combina con su capacidad de vuelo, cruzar el mundo en minutos o generar túneles de viento y tornados en una batalla.

SUPERALIENTO GÉLIDO

Uno de los poderes menos utilizados por los kryptonianos es su superaliento gélido. Kara, al igual que Superman, puede convertir su aliento en hielo. Esto resulta muy útil para congelar a sus enemigos o crear enormes bloques de hielo defensivos.

VISIÓN DE RAYOS X

Un poder especialmente útil tanto de Supergirl como de Superman es su visión de rayos X. Ambos la han empleado en multitud de ocasiones en los cómics de DC para indagar en la estructura de un edificio, la composición de un enemigo alienígena o identificar puntos débiles, y aunque el adelanto no haya mostrado esta habilidad, Kara podría recurrir a ella en algún punto de la película.

SUPERSENTIDOS

Además de todos los poderes ya mencionados, Supergirl y su primo Superman poseen sentidos aumentados. En especial, el que más emplean ambos es el superoído, con el que son capaces de detectar cuando alguien corre peligro y acudir en su rescate, o si surge una amenaza apremiante.