Supergirl y Lobo luchan (y brindan) juntos en el brutal tráiler de la película de DC Films - WARNER BROS.

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Supergirl, el segundo filme del nuevo Universo DC tras el Superman de James Gunn, que está protagonizado por Milly Alcock como Kara Zor-El. Craig Gillespie, responsable de filmes como Cruella, Lars y una chica de verdad o Yo, Tonya, dirige el filme que llegará a los cines el 26 de junio.

El adelanto, de casi tres minutos de duración, arranca con un mensaje en el telecontestado dejado por el primo de la díscola protagonista. Y ese no es otro que Kal-El, conocido por los humanos como Superman. "¡Hola! Solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que te acostumbres a esto y si te pasas el día de planeta en planeta, Kara... ¿cómo vas a tener amigos?", dice el personaje de David Corenswet.

Y es que, más allá del también muy revoltoso Krypto, Kara parece tener pocas amistades y llena sus días con fiesta, embriaguez y desenfreno. Será precisamente el deseo de salvar la vida de su fiel y canino compañero, atacado por los Bandoleros, lo que la haga salir de su espiral de excesos e irresponsabilidad. En su aventura se cruzarán muchos enemigos, algunos amigos y otros personajes que no son ni lo uno ni lo otro.

Entre estos últimos estaría Lobo, el cazarecompensas intergaláctico encarnado por Jason Momoa que también se deja ver en el tráiler brindando con Kara... y también luchando codo con codo junto a ella.

"Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca, Kara Zor-El, alias Supergirl, se une a regañadientes a un improbable compañero para un viaje épico e interestelar de venganza y justicia", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Alcock y Momoa, la cinta también cuenta en su elenco con Matthias Schoenaerts, que interpretará al sanguinario pirata cósmico Krem de las Colinas Amarillas; Eve Ridley, que dará vida a la aliada de la protagonista Ruthye Marye Knoll; Emily Beecham como Alura In-Ze, la científica kryptoniana y madre de Supergirl; David Krumholtz como Zor-El, padre de la protagonista; o Alice Hewkin que dará vida a una de las Sklarian Raiders.