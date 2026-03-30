Supergirl no convence en sus pases de prueba: ocho proyecciones, tres finales y un villano "decepcionante" - WARNER BROS.

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El 26 de junio de 2026 llega a los cines Supergirl, la segunda película del DC Studios de James Gunn tras el estreno de Superman en 2025. Los últimos pases de prueba del largometraje centrado en la prima kryptoniana de Clark Kent apuntan a una producción que "no es desastrosa, pero tampoco ha despertado entusiasmo" y donde destacan Milly Alcock y Jason Momoa como Kara Zor-El y Lobo, respectivamente.

Según informa World of Reel, Supergirl se ha exhibido al menos ocho veces en proyecciones de prueba, una cifra que el medio sitúa superior a la de cualquier otra gran producción en la última década. El montaje más reciente dura 1 hora y 50 minutos e "incluye escenas adicionales" del Superman de David Corenswet. Además, se han proyectado tres desenlaces distintos.

De acuerdo con las opiniones en los pases de prueba, World of Reel sostiene que Supergirl "no es desastrosa, pero tampoco ha despertado entusiasmo". "Varias fuentes mencionan que las secuencias de acción no terminan de funcionar y que el villano principal, Krem, resulta decepcionante", añade. También asegura que "la interpretación de Milly Alcock como Kara/Supergirl" y el Lobo de Jason Momoa son los grandes atractivos del metraje, aunque advierte que este último tiene una presencia reducida en pantalla.

Parte de esa tibia respuesta también nace de la comparación con la obra en la que se inspira. El cómic Supergirl: La mujer del mañana, firmado por Tom King y Bilquis Evely, es una obra muy reconocible por su explosión cromática y la amplitud de sus paisajes cósmicos. Frente a esa identidad estética, "se dice que la película es más oscura y más centrada en los personajes que el cine de superhéroes tradicional, apoyándose con fuerza en el trauma emocional de Kara y en su ambigüedad moral en lugar de en un heroísmo desenfadado".

Respecto al apartado musical del filme, que ha pasado por tres compositores diferentes en pocos meses, la banda sonora de Claudia Sarne "se ha descrito como muy similar a Guardianes de la Galaxia en el uso de la música y los efectos de sonido". En paralelo, la última versión de Supergirl refuerza la identidad de wéstern espacial, con estructura "más episódica y salto de planeta en planeta".

SUPERGIRL LLEGARÁ LOS CINES EL 26 DE JUNIO

La dirección de Supergirl, que marca el regreso de Alcock a la franquicia tras su breve cameo en el final Superman, corre a cargo de Craig Gillespie, realizador de Cruella y del biopic deportivo Yo, Tonya. El guion lo firma Ana Nogueira, dramaturga y actriz que trabajó en un proyecto previo de Supergirl vinculado al antiguo DCEU.

Además de Alcock, el reparto de Supergirl lo encabezan Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, una joven marcada por una tragedia familiar cuya sed de justicia arrastra a Kara a una peligrosa cruzada a través de la galaxia; Matthias Schoenaerts en la piel de Krem de las Colinas Amarillas, un asesino implacable; Jason Momoa como Lobo, el infame cazarrecompensas alienígena; David Krumholtz como Zor-El, el padre de Kara; y Emily Beecham como Alura In-Ze, madre de Supergirl.

"Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza el cosmos, Kara Zor-El se ve obligada, contra su voluntad, a unir fuerzas con una compañera en la que jamás habría pensado confiar. Juntas emprenden una epopeya cósmica en la que están en juego la venganza y la justicia, y en la que Kara tendrá que enfrentarse a sus propios orígenes para encontrar su propio camino como heroína", reza la sinopsis oficial de Supergirl.