Tráiler final de Supergirl: Kara Zor-El exhíbe todo su poder y recibe un "regalito" de su primo - WARNER BROS

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Quedan apenas unas semanas para que Supergirl llegue a los cines, el próximo 26 de junio y, para ir abriendo boca, Warner Bros. ha lanzado un nuevo tráiler anunciando que las entradas ya están a la venta. Dirigida por Craig Gillespie, la cinta está protagonizada por Milly Alcock como la gamberra heroína y cuenta con el regreso de David Corenswet como Superman.

"El caso es que mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad", empieza diciendo Kara Zor-El en un adelanto al ritmo de 'Call Me' de Blondie que deja bien claras las diferencias entre ambos kryptonianos.

El hombre de acero aparece entregándole a la joven superheroína un traje a juego con el suyo. "Sé que es un poco colorido, pero es para que todos sepan que somos buenos", explica el personaje de Corenswet al mostrar el característico atuendo con el emblema en forma de S en el pecho.

UNA SUPERHEROÍNA CON CAMISETA DE BLONDIE

Cabe decir que, aunque el nuevo tráiler muestra varias imágenes de Kara Zor-El con el mencionado traje, este no es su atuendo habitual. De hecho, según señaló Gillespie en declaraciones a Variety, la joven se caracteriza más por su camiseta de Blondie "que es lo que lleva puesto todo el tiempo en la película". "No lleva nada de maquillaje. Y no se preocupa en absoluto por su aspecto; esa no es su prioridad. ¡Y no está de buen humor!", adelantó el cineasta.

Al ser preguntada sobre en qué momento de la cinta su personaje se pone al fin el traje de superheroína, la protagonista se mostró cauta. "¡No sé si puedo contártelo! Es DC, me da miedo. Pero no lo llevo tanto como la gente pensará. Es un viaje", reveló. Y es que, a todas luces, a Kara, con su carácter rebelde y el dolor que arrastra, le tomará algo más de tiempo que a su primo asumir que puede ser un símbolo de esperanza.

"Se da cuenta de que ser Supergirl no tiene nada que ver con ella, sino con todos los que la rodean. Tiene que dejar a un lado sus propios sentimientos para ayudar a los demás, y así es como puede salvarse a sí misma. Eso es lo que significa el traje para ella", explicó la actriz.

Aparte de con Alcock y con Corenswet, el reparto de la película cuenta con Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres de Kara, entre otros.