Primeras reacciones a Deadpool y Lobezno: "Giro fresco y feroz" a Marvel

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno no llegará a los cines hasta el 25 de julio, pero la promoción de la película ya está en marcha. Durante las presentaciones de la cinta, se ha proyectado un fragmento en Shanghái (China) que ha recibido muy buena acogida entre el público.

Alrededor de 1.000 fans tuvieron la oportunidad de ver 35 minutos del filme y, según china.org, el metraje provocó "constantes risas y aplausos" entre la audiencia. La película es descrita por el medio como "llena de acción y comedia negra". "Lo que provocó las risas más fuertes durante la proyección fue la intensa ironía cínica y la burla de sí mismo expresada sin rodeos por Deadpool en la película, incluidas bromas sobre Disney y 20th Century Fox", reza el texto.

En X (anteriormente Twitter), algunas de las personas que ya han podido ver el metraje de la cinta compartieron su opinión. "Acabo de ver el metraje especial de Deadpool y Lobezno. Créditos iniciales bastante divertidos y geniales", comentó un usuario.

I just watched the special footage of Deadpool & Wolverine. Pretty fun, cool opening credits. I will make a spoliery post later. — When Batmen Fly (@whenbatmenfly) July 7, 2024

"¡Simplemente guau! Desde la valiente pero genial escena inicial hasta el emocionante montaje de lo que está por venir, la última oferta de Marvel Studios rebosa humor, secuencias llenas de acción y efectos visuales deslumbrantes. Si bien su clasificación R-16 puede ser demasiado suave o demasiado fuerte para algunos, la combinación dinámica de Deadpool y Lobezno es un regalo especial, tanto para los fans como para los espectadores ocasionales, ya que ofrece un giro fresco y feroz en medio de las películas de superhéroes habituales", exponen desde CinemaBravo.

We were invited to an early footage screening of #DeadpoolAndWolverine and here's our initial reaction.



DEADPOOL & WOLVERINE (2024) "Just wow! From the gritty yet groovy opening scene to the nail-biting montage of what's to come, Marvel Studios' latest offering overflows with… pic.twitter.com/E5lLeBdpNP — CinemaBravo (@cinemabravoph) July 2, 2024

"El hype es real... Leyendo algunas cosas locas sobre el gran evento para fans de Deadpool y Lobezno en Shanghái... La respuesta a las imágenes mostradas está por las nubes con reacciones fabulosas", dijo el crítico Sumit Kadel.

The HYPE is real….reading some crazy stuff about Deadpool & Wolverine’s huge fan event in Shanghai…the response to footage shown is through the roof with fabulous reactions…awaiting this action entertainer in theatres from 26th July.



Next 100 cr nett grosser In India from… pic.twitter.com/Ui2wJ244E7 — Sumit Kadel (@SumitkadeI) July 3, 2024

"Me sorprendió y me emocionó que China le diera la bienvenida a Deadpool de esta manera. Esta es mi película favorita de Deadpool en la que he participado", dijo Ryan Reynolds, que estuvo presente en el evento. "La película ha sido un gran trabajo de amor. Y ha sido un gran privilegio para mí estar en la pantalla con Ryan", agregó Hugh Jackman.

Además, Jackman explicó por qué decidió volver a interpretar el rol de Lobezno. "Como alguien que ha interpretado al personaje durante 25 años, había algo que había leído en los cómics con lo que conecté. He estado buscando, tratando de descubrirlo, y no fue hasta esta película que me di cuenta de que esto es lo que he estado tratando de sacar", argumentó.

Según el director, Marvel esta vez les dio total libertad para escribir y crear la película. "Es una película del Universo Cinematográfico Marvel, por lo que está llena de acción, aventuras y grandes temas, pero sigue siendo muy fiel al tono de Deadpool, que es audaz, irreverente y siempre sorprendente", reveló.

SPOILERS DE DEADPOOL Y LOBEZNO

Desde el medio Cosmic Marvel han revelado parte del contenido del metraje, definiendo el filme como "en general, muy violento y divertido" con "grandes secuencias de acción, gran música y algunas escenas muy emotivas", además de estar "conectado con el final de Logan".

30-40 minutes of ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ was shown today during an event in Shanghai.



Here’s a spoiler description/review of some of the footage:



• “Overall very violent and funny, great action sequence, great score, and some very emotional scenes.”



- “Has a very violent… pic.twitter.com/PNOTpMB2w7 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) July 2, 2024

Cosmic Marvel también ha adelantado que la cinta incluye "muchas variantes de Logan, incluida una versión zombie", "muchas bromas sobre Fox y Disney", "muchos cameos" y un enfrentamiento entre Lobezno y Hulk. También parece que podría contar con una participación muy especial: "Lady Deadpool llevaba una máscara, pero sonaba como Blake Lively".

"Parecía una combinación del sentimiento de Vengadores: Endgame y las tonterías de Deadpool", concluye Cosmic Marvel.