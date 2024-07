Filtrada la presencia de un histórico Vengador en Deadpool y Lobezno

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 25 de julio. La película es una de las más esperadas del año, no solo por ser la única cinta del Universo Cinematográfico Marvel que verá la luz este 2024, sino también porque reunirá por primera vez a los mutantes interpretados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman y promete cameos de una multitud de personajes muy queridos por los fans. De hecho, la última filtración apunta a la aparición de un ilustre Vengador que podría protagonizar una brutal confrontación…

La lista de personajes confirmados que se sumarán a la tercera aventura del Mercenario Bocazas, la primera como parte ya del UCM, ha ido creciendo con el tiempo entre especulaciones y confirmaciones. Ahora, la 'insider' MyTimeToShineHello ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que Hulk aparecerá en la cinta de Shawn Levy, personaje que hace unos meses señalaba además que sería clave en las próximas entregas de los Vengador.

La presencia de Bruce Banner podría significar que la película retratará un combate que los fans se mueren por ver: Lobezno contra Hulk. De hecho, otro usuario de la red social así lo aseguraba. "Sí. Estos dos se enfrentan en Deadpool y Lobezno. Pero no va a ir como muchos de vosotros pensáis", reza la publicación de X.

This gif has gotten way too much attention in such a negative way because everyone keeps trying to assume what I was trying to say with this.



So allow me to elaborate:



Yes. These two face off in Deadpool and Wolverine. But it’s not going to go the way many of you think it will. https://t.co/yJoRi62FvJ