MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 25 de julio y, además de ser el único filme de Marvel que verá la luz en todo 2024, será también la primera película del UCM con calificación R, es decir, solo para adultos. Así, la cinta tendrá la sangre, la violencia y las palabras malsonantes que caracterizaron anteriores entregas del Mercenario Bocazas. Pero eso sí, hubo una línea roja que el estudio liderado por Kevin Feige, propiedad de Disney, no estaba dispuesto a cruzar.

"Soy muy cauteloso con lo que puedo decir, pero ciertamente incialmente hablamos sobre el consumo explícito de drogas", reveló el director de la película, Shawn Levy, en declaraciones a Total Film. No obstante, el hecho de que no haya secuencias que retraten explícitametne el consumo de estupefacientes no significa que este sea un tema del todo tabú en la cinta.

De hecho, Levy aprovechó estas discusiones con el estudio para incluir una referencia al tema y sus "negociaciones" con Marvel Studios. "Pensamos que era una conversación interesante. De hecho, escribimos una escena con un diálogo sobre este tema", reveló.

El director se refiere a una secuencia que ya ha aparecido en alguno de los adelantos promocionales de Deadpool y Lobezno. Se trata de una escena en la que el personaje interpretado por Leslie Huggams pregunta al mercenario si quiere "un tirito". "Eh, lo de la coca es lo único que nos tiene prohibido Feige", le responde Deadpool, rompiendo la cuarta pared como acostumbra. La conversación continúa un poco más, con el personaje de Ryan Reynolds lamentándose: "Quiero, pero no puedo".

Una de las cosas que más emocionan a los fans sobre la primera incursión de Deadpool y Lobezno en el UCM es que estos no estarán solos, sino que llegan acompañados de multitud de personajes conocidos y queridos por los fans. De hecho, las últimas fotos del filme han confirmado a dos ilustres mutantes, Toad (Sapo) y Juggernut. Y las especulaciones señalan que Jennifer Garner podría retomar su rol como Elektra Natchios y la cantante Taylor Swift podría interpretar a la heroína mutante Dazzler o incluso a Lady Deadpool.

Por otro lado, junto al Deadpool de Reynolds y el Lobezno de Hugh Jackman, aparecerán en la película Paradox (Matthew Macfadyen), Vanessa (Morena Baccarin), Coloso (Stefan Kapicic), Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsona) y la villana Cassandra Nova (Emma Corrin), entre otros.