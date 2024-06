MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno, la película que reunirá a los mutantes interpretados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, llegará a las salas el 25 de julio. A pesar de los adelantos, informaciones y rumores, Marvel Studios sigue manteniendo bajo llave los entresijos de la cinta. Ahora, con la expectación por las nubes, se ha revelado cuándo tendrá lugar exactamente su historia y nuevos detalles de la trama.

Reynolds y Jackman comparten portada en el último número de Total Film, que desvela que la historia de la nueva película de la Casa de las Ideas tiene lugar seis años después de los eventos narrados en Deadpool 2. Eso quiere decir que, según el timeline de las cintas del Mercenario Bocazas, el film se desarrollará, al menos en un primer momento dado su carácter multiversal, en 2024.

Todo apunta a que el timeline de Deadpool, los X-Men y demás mutantes se desarrolla paralelamente a la sagrada línea temporal del UCM, es decir en un universo paralelo. La película, que promete ser una aventura multiversal, viajará entre distintas realidades como hicieron en su momento Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Por tanto, habrá que ver cómo se las ingenia el estudio de Kevin Feige para introducir a estos personajes dentro de su universo.

VARAPALO SENTIMENTAL PARA DEADPOOL

La información sobre el largometraje no termina ahí, la revista británica afirma que, en la cinta, el Mercenario Bocazas "está demostrando ser un inútil vendiendo coches, pagando el alquiler vendiendo los medicamentos para la presión arterial de Blind Al (Leslie Uggams) y, para mayor inri, su amada Vanessa tiene un nuevo novio".

Exclusive: Deadpool & Wolverine are on the cover of the upcoming issue of Total Film magazine. LFG!



The newsstand cover hits shelves on Thursday, 20 June! pic.twitter.com/E2w7S1Ma9Q