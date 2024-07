MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 25 de julio llegará a los cines Deadpool y Lobezno. Esta esperada cinta contará con innumerables cameos y variantes de distintos personajes. Una de las apariciones sobre la que más se ha especulado es la de la artista Taylor Swift, cuyo nombre se ha vinculado a roles como los de Dazzler, Lady Deadpool o Fantasma Rubio. Ahora, Ryan Reynolds, que da vida al mercenario bocazas, ha vuelto a tentar con la presencia de Swift en el filme.

Reynolds ha compartido a través de Instagram una historia en la que, vestido como Deadpool, imita la portada de un disco de Swift. Se trata de Evermore, noveno trabajo de estudio de la artista. Con una estética otoñal y con su representativo 'Cardigan', que lo vincula con su álbum hermano, Folklore, Deadpool aparece en la imagen con la misma pose. Además, como música de fondo suena la canción que da nombre al disco.

