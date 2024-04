¿Qué Pasó En El Universo De Logan En Deadpool Y Lobezno?

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Excelsior. Esto es lo que habrán gritado muchos seguidores marvelitas al ver nuevamente a Hugh Jackman como Logan en el nuevo y salvaje tráiler de Deadpool y Lobezno. Sin embargo, parece que ya no es el formidable X-Men que solía ser, ya que se trata de un mutante atormentado por su pasado. La respuesta a esta intrigante cuestión parece encontrarse en el propio adelanto de la película protagonizada por Ryan Reynolds.

La secuencia inicial de Deadpool y Lobezno, que verá la luz en cines el 26 de julio de 2024, arranca con Logan emborrachándose en un bar de su propio universo en el que no es bien recibido. "Te lo dije, no eres bienvenido aquí, no eres bienvenido en ningún lugar. Vete de mi bar", le espeta el camarero. Es cierto que el personaje no suele gozar de buena fama en los locales donde suele emborracharse, como ya se vio en la cinta de James Mangold, pero aquí parece que hay algo más.

Así, más adelante, el agente de la AVT Paradox le revela a Wade Wilson, que esta versión de Lobezno "decepcionó a todo su universo". La gran pregunta es ¿Por qué? Y hay una escena muy concreta del adelanto que parece contener la respuesta a tan intrigante cuestión.

Se trata del fugaz flashback que muestra al mercenario bocazas y a Logan enfrentándose en el Vacío. Este sombrío enclave que ya apareció en Loki es donde terminan todos aquellos que son "borrados" por los agentes de la AVT.

Es posible que después de ser enviado a este limbo interdimensional para luchar con Lobezno, Wade Wilson atisbase de que aún hay bastante potencial en él. Y sea la razón por la que, retroceda hasta el momento en que trate de reclutarlo tras su conversación con Paradox. ¿Pero por qué Logan está tan marcado por su pasado al punto de ser persona non grata en su universo?

Y es que, al ser un agente de la AVT, Paradox seguramente sepa a ciencia cierta la respuesta e incluso haberla anticipado en el adelanto. Y es que, al mencionarle explícitamente a Wade Wilson que esta encarnación "defraudó a todo su universo", podría estar refiriéndose a la trágica muerte de los X-Men a la que Lobezno aludía durante los eventos de Logan, el filme dirigido por James Mangold en 2017.

Es más, la secuencia en la que el mutante de las garras aparece postrado de rodillas vistiendo su uniforme clásico de los cómics en lugar del que lleva en las películas de X-Men sugieren que así es. Por tanto, cabe la posibilidad de que estas dos versiones del mutante de las garras de adamantium que aparecen en las imágenes de la película, sean la misma, pero, procedentes de diferentes momentos de su timeline.

En todo caso, no sería tampoco de extrañar que en su cruzada multiversal, Deadpool se viera con varias variantes de Lobezno de distintas realidades. En todo caso, ahora mismo no hay nada más de especulaciones y habrá que esperar al estreno de Deadpool y Lobezno en cines este verano para averiguarlo.