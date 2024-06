¿Es Taylor Swift Lady Deadpool En Deadpool Y Lobezno?

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el 25 de julio, siendo la única película de Marvel en todo el año. En ella aparecerán numerosas variantes de distintos personajes, entre ellos los protagonistas. Una de las más esperadas es Lady Deadpool, una versión femenina del Mercenario Bocazas. Su presencia parecía haber sido confirmada en el tráiler más reciente... aunque después nuevas informaciones desmintieron su aparición en el el filme de Marvel Studios.

En el segundo 30 del adelanto pueden verse, aparentemente, las piernas de una mujer enfundada en el traje de Deadpool. Esto confirmaría los rumores de que la variante femenina del mercenario bocazas estará en la cinta.

Dicho esto, no hay que olvidar que muchos llevan meses asegurando que la interpretará nada menos que Taylor Swift. La cantante y actriz también ha sido vinculada con otro personaje, la mutante cantarina Dazzler, por lo que su nombre lleva meses, incluso años, ligado al proyecto.

Con el nuevo avance, los fans de la artista han asumido que Swift es quien se esconde bajo la identidad de esa presunta Lady Deadpool. Además, los nuevos carteles promocionales de la cinta hacían un guiño a Swift y su millonaria legión de fans luciendo en las muñecas de Logan y Wade Wilson pulseras de la amistad, la seña distintiva de los seguidores de la cantante estadounidense.

🅑🅕🅕🅢➃🅛🅨🅕🅔. Bring your bestie to IMAX on July 26. #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/YYcLPLFX3m — IMAX (@IMAX) June 10, 2024

Sin embargo... la presencia de Swift que muchos ya dan por segura está muy lejos de estar confirmada. De hecho otros rumores apuntan a la actriz Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, como Lady Deadpool en lo que sería un divertido juego de metaficción.

Es más, en lo que ha supuesto un tremendo jarro de agua fría para los fans de la artista, Entertainment Weekly ha informado que finalmente Taylor Swift no formaría parte del reparto de Deadpool y Lobezno ni como Lady Deadpool ni tampoco como Dazzler u otro personaje. De ser cierto, los fans tendrán que asumir que la cantante no pasará a formar parte del Universo Cinematográfico Marvel, al menos por ahora.

Los rumores comenzaron hace ya mucho tiempo debido a que Reynolds y Lively son amigos desde hace años de Swift. Lo mismo ocurre con Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno, que incluso apareció en el cortometraje All Too Well dirigido por la artista en 2021. Además, Reynolds y Levely acudieron el pasado octubre junto a Hugh Jackman y la propia Swift a un partido de la NFL de los Kansas City Chiefs, donde juega el novio de la cantante, Travis Kelce.

Esa reunión desató las teorías sobre si Taylor Swift aparecería en la cinta. A pesar de todo, al menos según la fuente, Swift no estará en la película. Sea quien sea la actriz que interprete a Lady Deadpool, no será ella. Para confirmarlo definitivamente aún habrá que esperar al 25 de julio, fecha de estreno en cines en todo el mundo.