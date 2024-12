Primeras imágenes de La Cosa y la Mujer Invisible usando sus poderes en The Fantastic Four: First Steps

Primeras imágenes de La Cosa y la Mujer Invisible usando sus poderes en The Fantastic Four: First Steps - MARVEL

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Los Cuatro Fantásticos cruzarán las puertas del UCM cuando el 25 de julio de 2025 llegue a los cines First Steps. Y ya ha salido a la luz una imagen de Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mostrando su rocosa cara de enfado, mientras que la Mujer Invisible (Vanessa Kirby) emplea sus poderes de invisibilidad.

Se trata de una ilustración de estilo retro protagonizada por la familia más querida de Marvel al completo. La imagen, que ya corre como la pólvora en Internet, muestra a Mr. Fantástico (Pedro Pascal) al frente, sonriente y llevando orgulloso su uniforme.

Arriba, en el cielo, se encuentra Johnny Storm/la Antorcha Humana (Joseph Quinn) sobrevolando el edificio Baxter. Sin embargo, son sus otros miembros, Ben Grimm y Susan Storm, los que han acaparado la atención del fandom marvelita.

Y es que la adorable Cosa de ojos azules aparece a la izquierda con el uniforme del grupo, mostrando su característico y rocoso rostro de enfado que luce en los cómics. A la derecha de Reed Richards se encuentra la Mujer Invisible, desplegando en su mano uno de sus poderosos escudos de invisibilidad.

marv! promo 'THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS'



pedro, sue i mean... suitnyaa omgg it's beautiful pic.twitter.com/veBte6brWx — Marvel Menfess (@Marvfess) December 19, 2024

Pero, además, la esposa de Richards también es capaz de manipular la luz y descubrir objetos invisibles, entre otras muchas cosas. Como curiosidad, durante una entrevista con Variety, Moss-Bachrach reveló que, para dar vida a Ben Grimm, se sometió a muchas capturas de movimiento, y para lograr el máximo de datos faciales debía estar perfectamente afeitado.

Por otra parte, conviene recordar que Los 4 Fantásticos también estarán en Vengadores: Doomsday, que comenzará su rodaje a primeros de 2025 y verá a Robert Downey Jr. convertido en su más antiguo archienemigo: Víctor Von Doom.

Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y, como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales, reza la sinopsis oficial de First Steps.