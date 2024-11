Galactus llega a la Tierra en el tráiler filtado de Los 4 Fantásticos de la D23 de Brasil

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps, la primera película de Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico Marvel, llegará a los cines el 25 de julio del próximo año. Durante este fin de semana, en la presentación de los proyectos de Marvel Studios celebrada en la Expo D23 celebrada en Brasil, los asistentes pudieron disfrutar de un adelanto exclusivo del filme, que ya se ha filtrado en la red.

A diferencia de las imágenes provisionales que también se filtraron el pasado verano, proyectadas en en la Comic-Con de San Diego en julio y durante la D23 de agosto, este nuevo avance de The Fantastic Four: First Steps incluye escenas de la propia película y confirma su estética retrofuturista.

Entre otros detalles, la Sue Storm de Vanessa Kirby tiene un peinado completamente diferente en este vídeo que el que lucía en aquellos adelantos. El nuevo clip cuenta además con metraje adicional y efectos especiales ya acabados para el Edificio Baxter y la nave espacial de la Primera Familia de Marvel.

El clip muestra a Reed Richards dando clases de ciencia a unos niños poco motivados y la primera y mediática misión espacial de los cuatro protagonistas que cambiará su vida para siempre. Y lo que es más importante, al final del vídeo también muestra una breve imagen mucho más clara de Galactus en lo que parece ser su llegada a la Tierra. Una toma fugaz pero en la que en esta ocasión se distingue mejor los rasgos de Ralph Ineson, el actor que le dará vida.

El director Matt Shakman firma el guión de The Fantastic Four: First Steps junto con el escritor de Avatar: La forma del agua Josh Friedman y con Cam Squires, de WandaVision y Eric Pearson de Viuda Negra, que también han participado en la elaboración de la historia que, a falta de confirmación oficial, se centrará en cómo los protagonistas descubren que Galactus y Silver se dirigen hacia la Tierra para destruirla.

Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) encabezarán el reparto de la cinta que también cuenta con Ralph Ineson como Galactus, Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer, y Paul Walter Hauser, John Malkovich y Natasha Lyonne en papeles aún no desvelados.