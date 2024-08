MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

La nueva película de Los 4 Fantásticos, titulada The Fantastic Four: First Steps, no llegará a los cines hasta dentro de casi un año, el 25 de julio de 2025. Y poco a poco se va sabiendo más de la cinta dirigida por Matt Shakman, y con el rodaje del filme en marcha desde el pasado julio, las filtraciones se van abriendo camino en las redes. Precisamente, ya corre por internet el primer vistazo La Cosa... y su aspecto se presenta como un regalo para los seguidores de las grapas de Marvel.

La cuenta Fantastic Four Updates ha publicado en X, anteriormente Twitter, una imagen y un vídeo donde se puede ver a una persona, presumiblemente Ebon Moss-Bachrach, el encargado de darle vida en su forma humana, completamente caracterizado como esta pétrea mole marrón. Sin embargo, la careta del personaje no deja ver el rostro de quien le encarna, por lo que no es seguro que la estrella de The Bear se encuentre bajo el traje.

Además de la máscara, con una caracterización muy fiel a la mostrada en los cómics con detalles que se acercan al tono anaranjado y agrietado del personaje, el cuerpo de La Cosa también se aprecia abultado bajo el traje que, como ya se filtró anteriormente, están estilizados de manera retrofuturista, siendo los mismos que los de la primera imagen promocional de la película lanzada por el estudio.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estas imágenes es que, al contrario que otros títulos anteriores de Los 4 Fantásticos, el uso del CGI parece de momento estar mucho más limitado en esta producción, con una reproducción fidedigna y manual del rocoso aspecto de Ben Grimm. Y es que incluso en la fotografía y el clip, unos asistentes están ayudando al actor a enfundarse la máscara del superhéroe.

Esto contrasta con el Ben Grimm que encarnó Jamie Bel, hecho al 100% con CGI, en la cinta de 2015 Cuatro Fantásticos. Y es que, aunque el uso de efectos especiales todavía sea necesario a la hora de afinar detalles y capturar movimiento, La Cosa de Moss-Bachrach parece, por el momento, la que más se acerca al de los cómics.

Además de Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa, el reparto de Los 4 Fantásticos estará encabezado por Pedro Pascal, que interpretará a Reed Richards/Mr Fantástico; Vanessa Kirby, que será Sue Storm/Mujer Invisible; y Joseph Quinn, que se meterá en la piel de Johnny Storm/Antorcha humana. Julia Garner encarnará a Shalla-Bal, la versión de Silver Surfer, Ralph Ineson ha sido confirmado como el temible villano Galactus y John Malkovich y Paul Walter Hauser también participarán en el filme.

La película dirigida por Matt Shakman (Wandavision) contará con guion de Josh Friedman (El Reino del Planeta de los Simios), Jeff Kaplan y Ian Springer y será el primer largometraje de Los 4 fantásticos dentro del Universo Cinematográfico Marvel. El único indicio de su existencia en el UCM hasta el momento era la aparición de una variante de Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, interpretada por John Krasinski.