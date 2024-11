¿Revelada la conexión de Vengadores: Doomsday y Los 4 Fantásticos de Marvel?

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. regresará al UCM como Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday. Nuevas informaciones apuntan a que Marvel podría incluir a un legendario personaje de Los 4 Fantásticos en la cinta dirigida por Joe y Anthony Russo.

Se trata ni más ni menos que del hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible: Franklin Richards. Los últimos rumores sugerían que el personaje debutará en The Fantastic Four: First Steps. Pero también podría desempeñar un papel crucial en la trama de Vengadores 5.

Según ha comentado Daniel Ritchman en su Patreon que La Casa de las Ideas ha abierto el casting para actores de entre 10 y 13 años para dar vida a Franklin Richards, quien tendrá "un importante papel en la película". La parte más interesante de esto es al parecer, que el personaje será un niño de entre 3 y 4 años en el filme de Matt Shakman.

Como sabrán los más entusiastas, el vástago de Reed Richards y Sue Storm a quienes pondrán rostro Pedro Pascal y Vanessa Kirby en First Steps, es un mutante superior al nivel Omega, capaz de alterar la realidad. Tanto es así que en los cómics Franklin utiliza sus poderes para convertirse en adulto y alcanzar todo su potencial. No obstante, al darse cuenta de que pese a su transformación le faltaba madurez, revierte el proceso, convirtiéndose nuevamente en un niño. Teniendo esto presente es probable que, llegado el caso, Franklin utilice sus habilidades en algún momento de First Steps e irrumpa posteriormente en Doomsday como adolescente para ayudar a los Vengadores a detener al más infame y antiguo enemigo de su familia, el Doctor Doom de Downey Jr., conectando así la cinta de Shakman con la de los Russo.

Por otro lado, las últimas informaciones sugerían que Galactus enviará a su heraldo cósmico, Silver Surfer para exigirles a Reed y Sue que les entreguen a Franklin. Lo que, de ser así, significaría que la película de Los Cuatro Fantásticos adaptará parte de la trama de Tierra X. En este arco de las grapas a cargo de Alex Ross y Jim Krueger, el pequeño Richards adoptó la armadura del devorador de mundos y terminó convirtiéndose propiamente en él. Pero, por ahora, no ha habido confirmación oficial por parte de Kevin Feige.