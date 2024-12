Filtrados los poderes de Franklin Richards en Los 4 Fantásticos, Vengadores: Doomsday y Secret Wars

MADRID, 8 Dic. (CulturaOcio) -

Franklin Richards es uno de los personajes más poderosos de Marvel. A la espera de su debut en la gran pantalla, donde aún no ha aparecido, nuevas informaciones parecen haber puesto al descubierto el papel que el hijo de Reed Richards y Sue Storm desempeñará en las tramas de The Fantastic Four: First Steps y en Vengadores: Doomsday y Secret Wars.

Las informaciones más recientes sugerían que Franklin Richards hará su debut con la llegada al UCM de Los 4 Fantásticos, cuyo estreno está fijado para julio del próximo año, pero también será un personaje clave en los eventos de Vengadores 5 y 6, que verán convertido a Robert Downey Jr. en el tirano de Latveria, Víctor Von Doom.

Según apunta MyTimeToShineHello en su cuenta de Patreon, el vástago de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible tendrá la ventajosa habilidad viajar a través del Multiverso tanto en First Steps como en Doomsday, lo cual, sin duda, será uno de los principales puntos clave de la trama.

