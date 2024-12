MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos debutarán dentro del Universo Cinematográfico Marvel en The Fantastic Four: First Steps, que llegará a las salas de cine el 25 de julio de 2025. Dirigida por Matt Shakman, la película ya ha finalizado su rodaje, del que en las últimas semanas se han varias imágenes. Ahora, ha salido a la luz un vídeo de un set del filme dentro de un complejo minero... que adelanta el debut en la gran pantalla de uno de los villanos más icónicos de los cómics.

Internándose en la la mina de Middleton, en Inglaterra, dos exploradores se toparon con las grúas, focos y andamios que quedaban del rodaje de la próxima película del célebre equipo de superhéroes.

Esta localización encajaría a la perfección con el centro de operaciones de su primer enemigo, el Hombre Topo, con el que se enfrentaron en su debut en las grapas en el número 1 de Los 4 Fantásticos, publicado en 1961.

En el vídeo grabado por los exploradores, se pueden apreciar un autobús con el estilo retro-futurista del mundo que representará la película y todo el aparataje necesario para transformar dicho lugar en el hogar del villano.

Fantastic Four: First Steps Film Set (Subterranea, Mole-Man's lair) discovered by Explorers in Underground Mine:https://t.co/eDCqzz7pAg pic.twitter.com/qX2ImiKVvG — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) December 3, 2024

"Es muy extraño ver una cabina de ascensor parada en medio de un camino y un escenario delante del autobús", expresó uno de los exploradores al diario británico Daily Mail. "Había todo tipo de tuberías que usaban para mantener el aire limpio porque allí hay riesgo de inhalación de gas Radón", añadió.

Por si hubiera algunas dudas de qué papel jugará este set en el largometraje, la denominación con la que el equipo de producción se refiere a esta localización las resuelve. El nombre de este escenario es Subterranea, exactamente igual que el del reino ficticio en el que habita el villano en las grapas.

Subterranea, Mole-Man's lair - Underground Mine Set for Fantastic Four: First Steps. pic.twitter.com/9agSFzJEIg — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) December 3, 2024

Los fans de los cómics esperaban con ilusión el debut de este villano en la gran pantalla y ya han comenzado a especular sobre quién podría ser el encargado de encarnarlo The Fantastic Four: First Steps. De los intérpretes confirmados, hay algunos de los que aún no se ha revelado a qué personaje darán vida, como Paul Walter Hauser, al que los marvelitas encuentran ideal para el debut del Hombre Topo en el cine. Así, Los 4 Fantásticos tendrían que hacer frente a un nuevo antagonista además de los confirmados Galactus y Shalla-Bal.

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", reza la sinopsis oficial de la cinta.