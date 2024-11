Los 4 Fantásticos de Marvel revolucionan Oviedo

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos ya están en España. The Fantastic Four: First Steps, la nueva versión cinematográfica de la célebre familia de héroes de Marvel, rodará algunas de sus escenas esta semana en el Palacio de Congresos de Calatrava de Oviedo. Está previsto que la filmación, que arranca este martes, se prolongue al menos hasta el próximo viernes 22 de noviembre.

La capital asturiana acoge así la grabación de algunos pasajes de la superproducción protagonizada por Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantástico; Vanessa Kirby, que dará vida a Sue Storm/Mujer Invisible; Joseph Quinn, que se meterá en la piel de Johnny Storm/Antorcha Humana; y Ebon Moss-Bachrach que encarnará a Ben Grimm/La Cosa.

Estos días se ha visto al director del filme, Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión) entrar a una tienda de cómics de la ciudad, Hangar Rebelde, ubicada cerca del Palacio de Congresos y decorada con ejemplares de los míticos personajes de La Casa de las Ideas para la ocasión. Allí, tras saludar a los trabajadores, ojeó varios ejemplares y se llevó uno de ellos... protagonizado por Mr. Fantástico y compañía, claro.

Grúas, enormes camiones, figurantes, técnicos y miembros del 'staff' que componen el enorme equipo que mueve un rodaje de estas dimensiones han tomado las cercanías del edificio obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

La singular e inconfundible estética del Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, inaugurado en 2011 en los terrenos en los que antes se erigía el legendario estadio Carlos Tartiere que fue una de las sedes del Mundial de España 1982 y vivió en su césped la época dorada del Real Oviedo, parecen ir como anillo al dedo a tono retrofuturista que tendrá el que será el primer filme de Los 4 Fantásticos dentro ya del Universo Cinematográfico Marvel.

El edificio de Calatrava reproducirá en la película la sede de las Naciones Unidas en la recta final del rodaje que comenzó ya hace varios meses. Pedro Pascal, protagonista de series tan populares como The Mandalorian de Star Wars o The Last of Us, y que actualmente arrasa en taquilla con Gladiator II, es la gran estrella del filme aunque todavía no se ha dejado ver por las calles ovetenses.

De los que sí hay imágenes es de Vanessa Kirby (Misión Imposible, Napoleón) y Joseph Quinn (Stranger Things, Gladiator II, que interpretan a los hermanos Sue y Johnny Storm en la película. En la red también hay instantáneas de el actor de la aclamada serie The Bear que interpreta a Ben Grimm, el hombre que se transformará en el emblemático personaje conocido como La Cosa.

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", señala la sinopsis oficial del filme.

Además de los mencionados actores, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles completan el elenco. Shakman dirige la cinta, escrita por Jeff Kaplan, Ian Springer y Josh Friedman. The Fantastic Four: First Steps tiene previsto su estreno para el 25 de julio del próximo año.