Primera imagen de Joseph Quinn como Antorcha Humana en The Fantastic Four: First Steps - CONTACTO / MARVEL

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el 25 de julio de 2025. La cinta que recupera a la Primera Familia de Marvel y supondrá su debut en el UCM al completo, lleva ya unos meses de rodaje. Ahora, varias imágenes llegan desde el set de grabación, que revelan el aspecto que lucirá Joseph Quinn como Johnny Storm, el héroe también conocido como la Antorcha Humana.

Las fotografías muestran al actor de Un lugar tranquilo: Día 1 y Gladiator II, enfundado en la particular malla del grupo de superhéroes, mientras camina por la arena y se queda frente al mar mirando al horizonte.

El traje que lleva puesto es similar al que se pudo ver en otras imágenes filtradas de La Cosa, que ofrecían un primer vistazo a Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm... el único integrante de Los 4 fantásticos al que ha podido verse medianamente cerca en las hasta ahora escasas imágenes que llegan desde el set.

Joseph Quinn as Johnny Storm/The Human Torch on the set of ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’ pic.twitter.com/RTXyEz0Qmp — Fantastic Four Updates (@F4Update) October 15, 2024

El intérprete que dio vida a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things forma parte del reparto principal de Los 4 fantásticos junto al mencionado Moss-Bachrach, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr Fantástico y Vanessa Kirby como Susan Storm/Mujer Invisible, en la que será la cuarta película en imagen real de la Primera Familia de Marvel.

En los tres filmes previos de la extinta 20th Century Fox sobre Los 4 Fantásticos, otros intérpretes han sido los encargados de llevar a la gran pantalla al fogoso superhéroe de Marvel. En las dos películas de Tim Story, fue Chris Evans quien encarnó al personaje, que además retomó el papel en Deadpool y Lobezno, dándole un divertido pero fatal destino a su Antorcha Humana. En cambio, en la cinta de 2015 dirigida por Josh Trank, que fracasó notablemente en taquilla, Michael B. Jordan se puso en la piel de Johnny Storm.

Dirigida por Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps, con guion de Josh Friedman (El Reino del Planeta de los Simios), Jeff Kaplan e Ian Springer, también cuenta en su reparto con Julia Garner como Shalla-Ball/Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus. La cinta también contará con Natasha Lyonne, John Malkovich y Paul Walter-Houser en papeles aún no revelados.