Primer vistazo a Pedro Pascal como Mr. Fantástico en el set de The Fantastic Four: First Steps - MARVEL/MAX

10 Dic.

La primera familia de Marvel cruzará las puertas del UCM cuando The Fantastic Four: First Steps llegue a los cines el 25 de julio de 2025. Y ya han salido a la luz unas suculentas imágenes de la cinta de Matt Shakman que ofrecen a los fans el primer vistazo a Pedro Pascal como Reed Richards.

En un reciente reportaje de la CNN titulado CNN Héroes, Pascal, que volverá a encarnar a Joel Miller en la temporada 2 de The Last of Us, presentó a Rachel Rutter, fundadora de Project Libertad, una organización que ayuda a jóvenes inmigrantes y sus familias mediante ayuda legal y social adecuada.

Según Comicbookmovie.com, las imágenes, que, sin ser excesivamente reveladoras, muestran al actor chileno sonriente mientras luce el característico peinado canoso de Mr. Fantástico, se tomaron en el set de rodaje de The Fantastic Four: First Steps.

Pedro Pascal as Reed Richards on the set of ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’



In theaters on July 25, 2025. pic.twitter.com/RRDRP03IXa — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 9, 2024

Y es que, más allá de las tomas del filme que han salido en las últimas semanas, los incondicionales marvelitas no habían tenido ocasión de ver al actor chileno caracterizado como Mr. Fantástico de cerca hasta ahora. Dicho esto, parece que Marvel Studios no ha alterado demasiado el estilo de Pascal para convertirlo en la brillante mente científica de Richards.

Tal vez debido a que el personaje también aparecerá en Vengadores: Doomsday, cuyo rodaje comenzará a comienzos de 2025 y verá a Robert Downey Jr. transformado en su más antiguo archienemigo: Víctor Von Doom. Sin embargo, el temido regente de Latveria no será el único villano al que se enfrentarán Los Cuatro Fantásticos en la película.

Hace tan solo unos días comenzó a circular en Internet un vídeo de uno de los sets de filmación que anticipaba el debut en la gran pantalla de uno de los villanos más icónicos de los cómics: el Hombre Topo.

Fantastic Four: First Steps Film Set (Subterranea, Mole-Man's lair) discovered by Explorers in Underground Mine:https://t.co/eDCqzz7pAg pic.twitter.com/qX2ImiKVvG — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) December 3, 2024

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", reza la sinopsis oficial de la First Steps.