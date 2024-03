El papel que salvó la carrera de Pedro Pascal

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal se ha consagrado como uno de los actores más cotizados de Hollywood. El intérprete origen chileno, estrella de franquicias como Star Wars, Juego de Tronos y, dentro de poco, también Marvel, tuvo un comienzo difícil. De hecho, hay un papel que, aunque fue muy pequeño, salvó su carrera en el momento más díficil ha ya un par de décadas.

"Tardé 15 años en ser lo que soy. Estoy hablando de poder permitirme ir al médico, ponerme malo, operarme, pagar el alquiler. Tenía menos de 7 dólares en mi cuenta y un papel puntual en Buffy, cazavampiros me salvó literalmente y es la razón por la que pude quedarme [en Hollywood] y no rendirme", confesó Pascal en una entrevista con Entertainment Tonight.

Y es que el actor encarnó a Eddie en la serie, un potencial amigo de Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) que termina siendo víctima de la guerra entre cazadores y vampiros durante el primer capítulo de la cuarta temporada de la serie. Durante aquella época, Pascal todavía usaba su primer apellido, Balmaceda.

Este papel puntual al que se refiere el chileno, le permitió perseverar en su sueño de ser actor para, años después, alcanzar proyectos más ambiciosos como su paso por Juego de Tronos donde encarnó a Oberyn Martell, interpretar al agente de la DEA Javier Peña en Narcos o dar vida al personaje de Whiskey en Kingsman: El círculo de oro.

Uno de los trabajos más recientes del actor son la aclamada serie The Last of Us, la adaptación de la saga de videojuegos homónima en la interpretó a Joel Miller, protagonista de la saga. Tras una exitosa primera temporada, el actor volverá a interpretar a Miller en una segunda parte programada para 2025.

Otra serie de éxito que protagoniza es The Mandalorian, el spin-off de la saga Star Wars que, tras tres temporadas, saltará al cine en una película dirigida por Jon Favreau que verá la luz en 2026. Además, en la agenda del actor destaca su participación en Gladiator 2, que se estrenará el 22 de noviembre, o con su esperado debut en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretará a Reed Richards/Mr. Fantástico en la nueva adaptación de Los 4 Fantásticos, que llegará a las salas a finales de abril de 2025.