La verdadera razón por la que Pedro Pascal no está bajo el traje de The Mandalorian

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal volverá a meterse en la piel del curtido cazarrecompensas Din Djarin en The Mandalorian and Grogu, filme dirigido por Jon Favreau con el que Mandoverse de Dave Filloni dará el salto a la gran pantalla. Sin embargo, desde hace ya un tiempo, no es el chileno quien se encuentra bajo la armadura mandaloriana. Y ahora se ha dado a conocer el motivo por el que, en la inmensa mayoría de escenas, el actor solo presta su voz a Mando.

Pese a ser su protagonista, Pascal no se enfundó la armadura mandaloriana en ningún momento de la temporada 3 de The Mandalorian. Y hay una razón de peso para que esto sea así. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, no se debe a la apretada agenda del actor, quien encarnará a Reed Richards en la nueva aventura cinematográfica de Los 4 Fantásticos, que verá la luz en cines el 25 de mayo de 2025.

El propio Pascal confirmó en mayo de 2023 que en "gran parte", solo presta su voz en off a Mando, mientras que Brendan Wayne es quien interpreta al personaje en el rodaje e incluso, afirmó que su actuación es "excelente " a la par que Lateef Crowder es el encargado de efectuar las acrobacias bajo el traje de Din Djarin en las escenas de acción. Esto, por supuesto, no resta para que durante el tiempo que ha pasado en la serie, el intérprete chileno sí haya protagonizado grandes secuencias de The Mandalorian en las que, por exigencias de la trama, requería quitarse el casco y mostrar su rostro en la pantalla.

Pero en realidad hay una razón de peso para que no sea él quien se enfunde el yelmo y la armadura de beskar. Llevar durante 16 horas de rodaje el atuendo de Mando en la serie de Star Wars supone todo un desafío. Y no solo porque pese una tonelada o el casco dificultase su visibilidad, los aparejos de Mando también le causaban a Pasca una gran sensación de claustrofobia, provocando así, que no fuese capaz de respirar con normalidad.

Sin embargo, este podría no ser el único motivo. Y es que, según llegó a admitir el protagonista de The Last of Us, no tener que vestir la armadura y el casco de beskar a tiempo completo en la ficción de Disney+, también le ha permitido subirse al carro de otros proyectos. Ahora, habrá que esperar para averiguar si será él quien se oculte bajo el caso de Mando en la película de The Mandalorian y Grogu.